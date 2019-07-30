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政大打造國際級邀請賽　雄鷹盃4國籃球勁旅交鋒

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▲雄鷹盃，陳建州、楊敬敏。（圖／政大雄鷹會提供）

▲雄鷹盃名校邀請賽即將於政大盛大開打。（圖／政大雄鷹會提供）

記者杜奕君／台北報導

成軍兩年就在UBA打出輝煌佳績的政大雄鷹男籃，此次由舉辦首屆雄鷹盃名校邀請賽，除了地主政大、台師大及台藝大3支UBA勁旅，也邀來日本筑波大學、南韓漢陽大學以及大陸北京清華大學3支球隊參賽，誓言打造國際級大學交流賽事。

上屆在UBA打下公開1級第6名，政大雄鷹此次將於8月6日至10日於主場政大體育館舉辦第1屆雄鷹盃名校邀請賽，並邀來隊史都曾於UBA封王奪冠的台師大、台藝大參賽，另外也邀請日本筑波大學、南韓漢陽大學以及大陸北京清華大學來台，打造大學最高等級國際賽事。

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記者會上，雄鷹也請來最大咖「神秘嘉賓」林書豪，豪小子特別錄製影片替雄鷹盃加油打氣，另外「阿美族戰士」楊敬敏，此次也將擔任政大助理教練。

此次3支來台外隊中，筑波大學本次陣中共有7人曾入選國家隊培訓大名單，陣中長人井上宗一郎去年還曾來台打過瓊斯盃，至於清華大學陣中也有4名兩公尺長人壓陣，漢陽大學也是南韓傳統名校，實力不容小覷。

至於台灣3支與賽勁旅，陣容同樣相當亮眼，地主政大本屆一舉補進HBL近兩屆MVP林勵及林彥廷，另外涂亦含、簡賀宇，整體戰力相當完整。

而台師大上屆拿下UBA季軍，陣中包括周桂羽、蘇士軒都是本屆瓊斯盃中華白國手，台藝大方面，總教練李伯倫記者會上就表示，「這個夏天，球隊就將雄鷹盃定位為最重要的比賽，希望屆時能打出佳績。」

同場受邀出席的瓊斯盃中華藍領隊陳建州也強調，「雄鷹盃的國際賽規格，是SBL球隊都會羨慕的，這樣的規格及態度，真的很感謝政大願意為籃球這樣投入。」

政大男籃總教練陳子威則重申，「我們在UBA賽季結束後完全沒有休息，全力積極準備這次比賽，我總是不斷告訴球員要珍惜，畢竟過去打球可沒有這樣的環境和校友會支持，一定要幫助學校拿下好成績。」

▲雄鷹盃，陳建州、楊敬敏。（圖／政大雄鷹會提供）

▲政大雄鷹盃將於8月6日至10日開打。（圖／政大雄鷹會提供）

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