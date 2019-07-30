我國沙排最佳拍檔　顧乃涵／劉碧欣吵架磨出好默契

▲我國沙排最強組成顧乃涵（左）和劉碧欣。（圖／資料照）



記者路皓惟／台北報導

2019亞洲沙灘排球公開賽（澎湖站）即將於8月7日開打，我國世界排名57名的最高組合顧乃涵與劉碧欣，一起喊話要把冠軍留在台灣，爭取奧運積分，期待打進明年東京奧運。

沙灘排球是由兩人組成的單一隊伍，必須要有絕佳的默契，在這方面，顧乃涵一點都不擔心，兩人先前透過心理測驗遊戲，測試出兩人默契絕佳。身為老大姐的顧乃涵透露，兩人也是會出現爭執，主要是因為求好心切，但也因此磨出好默契，學妹劉碧欣說：「有摩擦才會有火花！我們互相包容。」

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顧乃涵和劉碧欣搭檔已經有2年多時間，而兩人都是室內排球出身的選手，在沙排場上的磨練，讓兩人徹底愛上這項運動，顧乃涵說：「在大太陽下可以挑戰自我極限，也能磨練智慧。」劉碧欣更表示，「已經回不去了，要是能夠重新選擇，還是會選打沙排。」

本次公開賽共17個亞洲國家，參與球隊達48支，其中女子組澳大利亞Laird Nicole和Palmer Becchara極有可能是我國奪冠最大勁敵。「她們擁有強大的身材，爆發力和攻擊性強，必須減少失誤，靠移位和速度打出應對的戰術。」顧乃涵表示。

雖然身為地主，不過沙排比賽容易受環境影響，且這次舉辦在海邊，每日風向都不一定，越能提前適應環境、減少失誤，贏球機率越大，因此想要將冠軍留下，顧乃涵表示，每一步都要戰戰兢兢，適應場地必須要快。

▲台灣沙排女將顧乃涵 。（圖／翻攝自台灣沙灘排球Beach Volleyball）