政大主帥陳子威期待新進球員　希望雄鷹杯打出態度

▲台藝大、台師大、政大球員與教練合照。（圖／政大雄鷹會提供）



實習記者馬力／綜合報導

第一屆雄鷹盃名校邀請賽，8月6日至10日將在政大體育館開打，這次邀請賽總共有6所學校，分別是地主政大、台師大、台藝大以及日本的筑波大學、韓國漢陽大學還有北京的清華大學，另外還有Jordan贊助的明星賽，球迷們有想進場觀看的話，都是可以免費入場的。

賽前記者會政大雄鷹有三位球員到場，分別是吳冠誼、朱力勳以及塞內加爾長人丁迪恩(Amdy Dieng)，當問到對於這次雄鷹盃有什麼目標時，其中吳冠誼表示能與其他國家做文化上的交流非常棒，並希望為政大拿下好成績：「很感謝學校舉辦這次比賽，然後這次的盃賽就是考驗我們從UBA結束之後，這陣子的訓練到底有沒有練出我們需要的效果，也可以和其他國家透過籃球去做彼此國家文化上的交流，我覺得就是非常棒，也希望球隊能拿下好成績這樣。」

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朱力勳表示希望學習國外一流球隊的球風，然後去修正自己的不足：「很感謝這次學校給我們這麼好的機會，然後辦這麼高強度的比賽，讓我們學習國外一流球隊的球風，然後就是藉由這個盃賽修正自己的不足。」另外塞內加爾長人丁恩迪說到這是個很好的機會去證明我們能做到什麼程度：「我覺得這是個好機會去證明我們到底可以做到什麼程度，然後去展現我們政大雄鷹已經準備好下季的UBA了。」

▲政大雄鷹吳冠誼希望能幫學校拿下好成績。（圖／大專體總提供）



政大雄鷹總教練陳子威希望幫政大留下冠軍盃並表示會努力去達成：「這次邀請的隊伍真的是滿強的，有很大的挑戰，我覺得不管成績如何，我希望能夠藉由這個盃賽，去達到我們學校在籃球的運動推廣，我們希望學生能夠打出態度，然後去學習外隊的文化，那能夠把他學習起來，對於他們未來在打球上，還有在未來出社會有不同的眼界，透過這個機會去做國際交流，那希望這個盃賽能夠有好的佳績。」

另外陳子威也說明滿期待一些新進的球員的表現：「當然我們本來都有一些不錯的球員，那當然我們也希望能夠在暑假的盃賽多讓一些新進的球員能夠盡快融入到我們球隊，當然我們也收了幾個不錯的球員，我們也希望能夠在這個比賽讓他們有機會能夠去表現自己，所以也滿期待他們的表現。

▲政大雄鷹(左)朱力勳希望透過這次盃賽修正自己的不足。（圖／記者杜奕君攝）