運動雲

>

台灣首辦亞洲沙排賽　我國男女6組爭取東奧積分

ETtoday運動雲

▲亞洲沙灘排球錦標賽,顧乃涵／劉碧欣 。（圖／翻攝自台灣沙灘排球Beach Volleyball）

▲我國沙灘女子最佳拍檔顧乃涵／劉碧欣 。（圖／翻攝自台灣沙灘排球Beach Volleyball）

記者路皓惟／台北報導

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月6日至11日澎湖登場，這是我國首度舉辦亞洲排球聯合會（AVC）年度制式正式沙灘排球賽事，此事賽事為國際排球總會排名積分賽，也是前進2020東京奧運第一站，身為地主我國男、女將各派出三組參賽，力拚東奧積分。

本次公開賽共17個亞洲國家，參與球隊達48支，分別為澳大利亞、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及中華隊。

請繼續往下閱讀...

賽事分為正規賽與資格賽，正規賽取排名前20的球隊，其餘透過資格賽爭取晉級，前4名隊伍可進入正規賽，本賽事男子共29支隊伍，女子隊則是19支，共計96名選手參賽。

本次我國參賽選手，女子組方面，以顧乃涵、劉碧欣組合實力最佳，曾於去年拿下韓國蔚山世界沙灘排球巡迴賽一星級賽事首奪冠軍，並於去年6月世界巡迴二星級晉江公開賽摘下銀牌，今年目標將冠軍留在台灣。女子二隊為潘姿怡和余雅萱，龔詩雯和葉軒岑則是擔任女子第三隊。

至於男子組部份，謝雅仁、王進如組合也有奪冠實力，先前世巡賽一星級賽事印度站，兩人聯手勇奪銀牌，徐振瑋、吳信賢在去年亞洲各項賽事表現出色，第三隊由陳宥廷和張峰銘組成，同樣誓言留下冠軍。

▲沙排世巡賽,謝雅仁／王進如。（圖／達志影像）

▲沙排男子組好手謝雅仁／王進如。（圖／達志影像）

關鍵字： 亞洲沙排賽澎湖顧乃涵劉碧欣謝雅仁王進如
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／羅嘉仁直球太「直」　王建民建議改握法

C羅整場沒上卻曬訓練照　南韓媒體狂轟：一句道歉很難嗎？

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職二軍／中信11比7打敗興富發　助總：不能滿足現況

U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

讀者回應

﻿

最新新聞

1政大雄鷹盃　4國籃球勁旅交鋒

2U12打了30人　中華首局豪取27比0領先

3獅簽2新人　吳承諭、柯育民報到

4統一安打連發先馳得點　2局獅2：0猿

5中華少壘擊敗秘魯　留歷史性首冠

熱門新聞

1羅嘉仁直球太「直」　王建民建議

2C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

3豪哥曾盼望回金州　勇士簽柯瑞妹夫

4告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

5中信11比7興富發　助總：不滿足

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366