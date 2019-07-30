台灣首辦亞洲沙排賽　我國男女6組爭取東奧積分

▲我國沙灘女子最佳拍檔顧乃涵／劉碧欣 。（圖／翻攝自台灣沙灘排球Beach Volleyball）



記者路皓惟／台北報導

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽8月6日至11日澎湖登場，這是我國首度舉辦亞洲排球聯合會（AVC）年度制式正式沙灘排球賽事，此事賽事為國際排球總會排名積分賽，也是前進2020東京奧運第一站，身為地主我國男、女將各派出三組參賽，力拚東奧積分。

本次公開賽共17個亞洲國家，參與球隊達48支，分別為澳大利亞、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及中華隊。

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賽事分為正規賽與資格賽，正規賽取排名前20的球隊，其餘透過資格賽爭取晉級，前4名隊伍可進入正規賽，本賽事男子共29支隊伍，女子隊則是19支，共計96名選手參賽。

本次我國參賽選手，女子組方面，以顧乃涵、劉碧欣組合實力最佳，曾於去年拿下韓國蔚山世界沙灘排球巡迴賽一星級賽事首奪冠軍，並於去年6月世界巡迴二星級晉江公開賽摘下銀牌，今年目標將冠軍留在台灣。女子二隊為潘姿怡和余雅萱，龔詩雯和葉軒岑則是擔任女子第三隊。

至於男子組部份，謝雅仁、王進如組合也有奪冠實力，先前世巡賽一星級賽事印度站，兩人聯手勇奪銀牌，徐振瑋、吳信賢在去年亞洲各項賽事表現出色，第三隊由陳宥廷和張峰銘組成，同樣誓言留下冠軍。

▲沙排男子組好手謝雅仁／王進如。（圖／達志影像）