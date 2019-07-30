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直言「農場說」傷台籃　陳建州呼籲：打造最強本土聯賽

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▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,黑人陳建州。（圖／記者季相儒攝）

▲陳建州近日喊出「自己籃球自己救」口號，希望解決台灣籃壇困境。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

近日喊出「自己的籃球自己救！」口號，希望讓台灣籃壇走出現有困境，瓊斯盃中華藍領隊陳建州30日在出席政大「雄鷹盃名校籃球邀請賽」時，再度對於台籃亂象做出沉重呼籲，陳建州表示，「籃球界的每個人，都是生命共同體，真的不能再讓下一個達欣出現，我認為台灣現在需要的，就是打造最強本土聯賽。」

本屆瓊斯盃接下中華藍領隊重任，陳建州有鑑於近日台灣籃壇紛擾亂象不斷，提出「自己籃球自己救」口號，希望能喚起籃壇的改造社會運動。

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陳建州強調，「其實不只是協會的問題，所謂的職業運動，難道政府不補助，世界就會停止轉動嗎？我認為甚至所謂的好手出走，都不能當作藉口。台灣社會總是習慣速成的風氣，但職業運動的養成，想要一步登天真的不可能。」

「籃球界的所有人都是生命共同體，重要的是別讓球員沒有舞台，甚至不能讓下一個達欣再出現，因為這就代表著25到30人的家庭，可能因此失去就業機會。」陳建州說道。

對於如何解決台灣籃球現有困境，陳建州也提出自身見解，「我認為SBL的領隊會議，不能只是流於形式，籃協應該主動去向各球團溝通，甚至向企業主請教，讓專業來領導，而不是體育服務政治。」

陳建州不諱言，「先前的農場說，真的傷害台灣籃球很大，我認為台灣現在需要打造最強本土聯賽。我認為SBL應該設法縮短賽程，後續讓CBL來承接盃賽，走菲律賓PBA職籃的模式，每個盃賽各自設定不同的洋將參賽人數，並以高額獎金當作誘因，持續朝職業化來邁進。」

▲雄鷹盃，陳建州、楊敬敏。（圖／政大雄鷹會提供）

▲陳建州出席政大雄鷹盃記者會。（圖／政大雄鷹會提供）

關鍵字： 陳建州自己的籃球自己救籃球SBLCBL
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