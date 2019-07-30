林書豪原本是2010年第15順位？火箭總管坦承因亞裔身分沒選他

▲火箭總管莫雷坦承，當初因為林書豪的亞裔身分而放棄選他。(圖／達志影像／美聯社)

記者游郁香／綜合報導

林書豪上周落淚表示感覺NBA已經放棄自己，自認價值被低估；事實上，一直以來他都因為亞裔身分而受到某些侷限甚至是歧視，美國媒體《ClutchPoints》就挖出火箭總管莫雷(Daryl Morey)曾在2016年出版的一本書中透露，2010年選秀前模擬的結果顯示，應該以第15順位選「豪小子」，但所有人都因為他是亞裔而卻步。

台裔控衛林書豪是2010年的落選新秀，卻在2011-12賽季上演「林來瘋」，成為NBA最激勵人心的故事之一。不過他的生涯卻因為亞裔身分遇到不少困難，他先前受訪時坦承，曾因為自己的亞裔身分而想逃離，因為外界常因此將話題限縮在「亞洲人」上，「我的感覺是，可以談談我的比賽嗎？」

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《ClutchPoints》挖出火箭總管莫雷曾在財經記者兼作家路易斯(Michael Lewis)撰寫的書籍《撤銷項目：改變我們思想的友誼》中，坦承當年林書豪在他們的選秀測試模型中非常突出，「我們的模型顯示，我們應該以第15順位選他。」但客觀的模型顯示的結果，卻與實際觀察「豪小子」打球的專家做出的結論不同。

▲林書豪在掀起林來瘋後曾為火箭效力了2季。(圖／達志影像／美聯社)

莫雷因此沒有完全相信自己的模型，最終並沒有在選秀會上選擇林書豪。一年過後，火箭開始針對球員前兩步的爆發速度做測試，發現林書豪的「第一步」在所有受測試的球員當中是最出色的一位，他變換方向的速度也勝過多數NBA球員。

「他的運動能力非常不可思議。」莫雷直言， 「但現實就是，每個人，包括我，都覺得他缺乏運動能力，會有這種想法除了與他是亞裔有關之外，我想不到其他理由。」

▲林書豪因為亞裔身分受到侷限甚至歧視。（圖／記者李毓康攝）