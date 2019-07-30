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馬大偉解盤／老虎@天使　「挺」莊買天使讓1.5分

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▲天使先發坎寧(Griffin Canning)。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使先發坎寧(Griffin Canning)。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟7月31日運彩單場賽事由底特律老虎作客洛杉磯天使，目前運彩盤口開出天使讓分、大小10.5分。

先發投手分析

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天使將由坎寧(Griffin Canning)先發，坎寧本季才上大聯盟，原本到6月都還OK，但7月開始走鐘，4次先發只投了11.2局卻丟了16分，防禦率也從6月底的3.79升到現在5.15。

老虎則預定派出費爾哈根(Drew VerHagen)主投。原本擔任後援，上場頂上先發，結果4局掉了6分責失，防禦率也從7.2漲到14.4。目前投10局就被打16安，外帶14保送，根本是個災難。

莊家思維分析

首戰老虎爆冷贏球，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場天使賠率為1.4，認為天使勝率約70%，算是正常盤。

今日推薦 : 「挺」莊，買天使讓1.5分。

今日選擇「挺」莊理由 :

上次老虎客場連勝要回溯到5月底，那時候對手是金鶯。6月起老虎開始崩盤，快兩個月僅拿下9勝。這場算是「不思考型」投注，持續看衰老虎表現，7月份他們吞了19場敗仗，其中16場輸超過2分以上，系列賽首戰贏球，第2場輸球機率有8成。

▲老虎先發費爾哈根(Drew VerHagen)。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎先發費爾哈根(Drew VerHagen)。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 馬大偉解盤台灣運彩
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