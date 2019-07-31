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史馬特大方承認防守會假摔　偷嘴哈登喜歡進攻假摔

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▲綠衫軍塞爾提克防守悍將史馬特 。（圖／達志影像／美聯社）

▲史馬特承認自己防守時會假摔 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克悍將史馬特(Marcus Smart)一直以來就是以防守兇悍著稱，近期他上節目談論到關於「假摔」的話題，大方的承認自己防守時就是會假摔，不過史馬特卻也在節目上偷嘴哈登(James Harden)會在進攻假摔，儘管沒有指名道姓，但外界都認為是在暗諷「大鬍子」。

史馬特身為綠衫軍重要一員，往往都會被賦予防守對方主力的重要工作，因為「聰明哥」不僅身體強壯，同時球風更是狂野激情，往往都會造成對手不少麻煩，他有時也會抓住機會假摔，藉此騙取裁判哨音，可說無所不用其極的干擾對手。

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▲火箭哈登、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

近期史馬特上節目談論到假摔的話題，大方的承認自己就是會假摔，還偷嘴哈登，「我防守的時候會假摔，而你們喜歡的球員則會在進攻時假摔。這是唯一的區別，特別是在現在進攻更佔優勢時，防守方必須要做些甚麼才能奪回優勢。」儘管他沒有說明誰在進攻假摔，但大家都知道他在暗諷哈登，因為哈登最招牌的進攻武器之一就是製造犯規，而「大鬍子」為了騙取犯規，有的時候還會直接往對手身上跳，感覺自己被侵犯一樣。

其實在今年3月，塞爾提克對決火箭的比賽，史馬特就與哈登正面交鋒，最終「聰明哥」還因為不滿裁判的吹罰，怒嗆裁判被聯盟罰款1.5萬美元，雙方早已有過節。另外在節目上主持人談到了在2016年季後賽塞爾提克對決老鷹的比賽，史馬特在柯佛(Kyle Korver)身邊誇張的倒地鏡頭，對此史馬特笑著說，「那就是一次假摔，讓我直說吧，那就是假摔，而且還有點搞笑，所以在那之後發生的都是我應得的。」

▲聰明哥假摔特輯。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒。)

關鍵字： NBA塞爾提克火箭史馬特哈登
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