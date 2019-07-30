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外媒認證林書豪是自由市場7大遺珠之首　替補稱職、擅帶動團隊

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲外媒將林書豪列為自由市場7大遺珠之首。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

林書豪成為首位奪得冠軍戒的亞裔美籍球員，但下半季轉戰暴龍後因無法融入團隊遭冷凍，整個季後賽只出賽27分鐘，大大傷害了他的身價，至今仍未收到NBA球隊邀約，他難過表示感覺NBA已經放棄自己；不過《NBC體育》專欄作家赫林(Kurt Helin)仍肯定「豪小子」的價值，將他列為自由市場上的7大遺珠之首。

歷經了史上最瘋狂的自由市場，首日8小時內就進行了48筆交易，總金額直逼32億美金，在幾個重磅交易底定後，市場急速縮小。如今開市將滿1個月，NBA各隊陣容幾乎都已確定，拓荒者還宣布結束補強，其他球隊則在選第14或第15人，還沒找到東家的球員，恐得等到訓練營甚至是開季後才有機會加入。

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《NBC體育》專欄作家赫林列出了7位自由市場的「遺珠」，其中泣訴遭到NBA拋棄的林書豪被排在首位。赫林指出，雖然「豪小子」跌出了暴龍的季後賽輪替陣容，但他上季在老鷹和暴龍都是一名稱職的替補，場均上場19.4分鐘，能攻得9.6分、3.1助攻和2.4籃板。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪還未確定下一步動向。（圖／記者李毓康攝）

「林書豪知道如何帶動一個團隊，也能攻擊籃框，有一定的外線能力，他的防守比外界給他的評價還要好。」值得一提的是，「豪小子」在下半季轉戰暴龍前，他在老鷹的整體命中率達到生涯新高的4成66；但到了多倫多後，因為首次在季中轉隊適應不良，一度連17次三分出手不中，導致他下半季的命中率慘跌到37.4%。

雖然在NBA乏人問津，但傳出林書豪被8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍當成頭號的後場引援目標，對此他上周返台時曾表示，他會考慮所有選項，與自己的團隊討論出最佳選擇。

赫林列出的其他6名遺珠，分別是具備側翼防守能力和三分投射準度的尚波特(Iman Shumpert)，他上季曾代表火箭打了8場季後賽，場均上陣13.6分鐘，三分命中率達到3成64；另外還有39歲的3屆年度最佳第六人克勞佛(Jamal Crawford)、「老飛人」卡特(Vince Carter)、瘋狂射手史密斯(J.R. Smith)、上季勇士替補長人傑布雷科(Jonas Jerebko)和擁有13年資歷的塞佛羅沙(Thabo Sefolosha)。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪還未收到球隊邀約，難過表示遭到NBA放棄。（圖／GOOD TV提供）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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