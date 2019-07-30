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《ESPN》美女主播出奇招　自曝混進詹皇派對

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▲ESPN主播諾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ESPN主播諾蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

這個月美國時間7月10日舉行的「體壇奧斯卡」ESPY獎，《ESPN》知名主播諾蘭(Katie Nolan)會後想出席「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的私人派對，卻不在邀請名單上。結果她和同事出奇招，假冒成女足國家隊成員，成功混進會場和詹姆斯喝一杯。

諾蘭和主播同事魯西妮(Dianna Russini)和胡柏絲(Cassidy Hubbarth)進入詹姆斯的派對。但派對的人員管控非常嚴格。魯西妮和胡柏絲在邀請名單當中，卻獨漏了諾蘭。不過3人在派對的會場外，看見美國女足國家隊球星拉韋勒(Rose Lavelle)先行離場，想出了鬼點子。

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魯西妮天衣無縫的演出，幫助諾蘭成功頂替拉韋勒進入派對，「Rose，你的姓後面要怎麼拼啊？」魯西妮在核對邀請名單的工作人員面前問諾蘭。她也支支吾吾睇回答說：「”e-l-l-e”」當她報上名字，工作人員直接說：「你們可以進去了。」

「這真的太棒了，詹皇不好意思囉。」諾蘭說。而在派對上，胡柏絲也將諾蘭帶到派對的VIP區介紹給詹姆斯，詹皇更幫3位獻上伏特加調酒。「詹姆斯人真的超好的！」

關鍵字： ESPN諾蘭
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