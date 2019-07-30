中職／選秀前4輪機率創新低　該以輪次給簽約金？

▲▼2019中華職棒新人球員選拔會味全龍球團與選到選手合照。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

味全龍今年加入選秀，在前4輪都有前後2次順位指名，形成要依選秀輪次或順位談簽約金的談約論戰，有棒球界人士表示，本就該依輪次去給簽約金，今年很多不錯選手是因味全龍的關係才投入選秀。

目前中華職棒今年選秀第1輪前4順位指名的球員都已完成簽約，但第1輪第5順位之後到第2輪選秀的球員都還未簽下來。

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由於之前中職4隊選秀時，已有依輪次給予簽約金的基本價位，但今年多了味全龍進行之後，打亂了本來既有的輪次及順位的簽約金基本盤，而有該以輪次決定簽約金，或以順位給簽約金的討論。

有一位棒球界人士提出數據認為，本就該以輪次決定簽約金，今年共有145人參與選秀，前4輪5隊共選了24人，被前4輪選中機率是0.1655是近幾年來最低機率。

他表示，今年有不少高中畢業及大學好手投入選秀，是因味全龍加入的關係，如果沒有味全龍加入，這些人或許今年不會參與選秀，中職球隊可能今年無法挑中。

再者，不能因為今年破紀錄145人參加選秀，63人被選中，且因味全龍在前4輪多選1人，就因此認定這些球員不是好球員，即使是第6順位也還是第1輪選中的球員。

他再說明，除了味全龍是從零開始選人，其它4隊都是依自己的需要選人，也就沒有順位之分，更應以輪次決定簽約金。

棒球界人士表示，應該利用這一次中職增隊的時機，建立以輪次決定球員身價的制度，提供未來再有新球隊加入時的參考。