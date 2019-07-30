運動雲

>

中職／選秀前4輪機率創新低　該以輪次給簽約金？

ETtoday運動雲

▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,味全龍球團與選到選手合照。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019中華職棒新人球員選拔會味全龍球團與選到選手合照。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

味全龍今年加入選秀，在前4輪都有前後2次順位指名，形成要依選秀輪次或順位談簽約金的談約論戰，有棒球界人士表示，本就該依輪次去給簽約金，今年很多不錯選手是因味全龍的關係才投入選秀。

目前中華職棒今年選秀第1輪前4順位指名的球員都已完成簽約，但第1輪第5順位之後到第2輪選秀的球員都還未簽下來。

請繼續往下閱讀...

由於之前中職4隊選秀時，已有依輪次給予簽約金的基本價位，但今年多了味全龍進行之後，打亂了本來既有的輪次及順位的簽約金基本盤，而有該以輪次決定簽約金，或以順位給簽約金的討論。

有一位棒球界人士提出數據認為，本就該以輪次決定簽約金，今年共有145人參與選秀，前4輪5隊共選了24人，被前4輪選中機率是0.1655是近幾年來最低機率。

他表示，今年有不少高中畢業及大學好手投入選秀，是因味全龍加入的關係，如果沒有味全龍加入，這些人或許今年不會參與選秀，中職球隊可能今年無法挑中。

再者，不能因為今年破紀錄145人參加選秀，63人被選中，且因味全龍在前4輪多選1人，就因此認定這些球員不是好球員，即使是第6順位也還是第1輪選中的球員。

他再說明，除了味全龍是從零開始選人，其它4隊都是依自己的需要選人，也就沒有順位之分，更應以輪次決定簽約金。

棒球界人士表示，應該利用這一次中職增隊的時機，建立以輪次決定球員身價的制度，提供未來再有新球隊加入時的參考。

關鍵字： 中華職棒選秀
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

熱門新聞

中職／羅嘉仁直球太「直」　王建民建議改握法

C羅整場沒上卻曬訓練照　南韓媒體狂轟：一句道歉很難嗎？

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職二軍／中信11比7打敗興富發　助總：不能滿足現況

U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

讀者回應

﻿

最新新聞

1馬大偉解盤　對老虎買天使讓1.5分

2吳昇峰獲洪總賞識　12強有力人選

3洪一中母病逝　來不及見最後一面

4林書豪是自由市場7大遺珠之首

5台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

熱門新聞

1羅嘉仁直球太「直」　王建民建議

2C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

3豪哥曾盼望回金州　勇士簽柯瑞妹夫

4告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

5中信11比7興富發　助總：不滿足

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366