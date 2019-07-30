運動雲

>

福布斯嘴砲　希望波總第一場就被驅逐讓女助教創造歷史

ETtoday運動雲

▲▼福布斯（Bryn Forbes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲福布斯嘴砲希望波波維奇第一場就被驅逐。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

馬刺在2014年聘請前WNBA球星哈蒙(Becky Hammon)擔任助理教練，至今她也成為了黑衫軍的首席助教，而近期馬刺三年級生福布斯(Bryn Forbes)在受訪時就展現馬刺的幽默，嘴砲主帥波波維奇，希望波總開季第一場就被驅逐，這樣哈蒙就可以創造歷史。

今夏馬刺的教練團有著大幅改變，原先的首席助教梅西納(Ettore Messina)以及尤多卡(Ime Udoka)相繼離開教練團，使得哈蒙升任首席助教的職位，另外「石佛」鄧肯也加入了教練團擔任助教。新賽季除了波波維奇之外，黑衫軍助教就是以哈蒙為首，對於這樣的教練團，福布斯近期就展現嘴砲功力，「希望新賽季波波維奇在首場比賽就被驅逐，這樣哈蒙就能夠創造歷史了，成為首個執教NBA的女總教練。」

請繼續往下閱讀...

由於哈蒙身為首席助教，若波波維奇遭驅逐，自然就會讓哈蒙擔任臨時主帥，在這之前歷史上並沒有任何一位女性執教NBA的經驗。其實哈蒙過去就在夏季聯賽擔任過總教練，這已經讓她成為歷史第一人，現在升任首席助教的她，有可能會在新賽季再次創造歷史，因為波波維奇過去都有被驅逐的經驗，很可能新賽季就會上演哈蒙指揮戰場的畫面。

▲馬刺聘用哈蒙，讓她成為NBA首位全職女助教。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺首席助教哈蒙。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺福布斯哈蒙
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

熱門新聞

中職／羅嘉仁直球太「直」　王建民建議改握法

C羅整場沒上卻曬訓練照　南韓媒體狂轟：一句道歉很難嗎？

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職二軍／中信11比7打敗興富發　助總：不能滿足現況

U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

讀者回應

﻿

最新新聞

1馬大偉解盤　對老虎買天使讓1.5分

2吳昇峰獲洪總賞識　12強有力人選

3洪一中母病逝　來不及見最後一面

4林書豪是自由市場7大遺珠之首

5台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

熱門新聞

1羅嘉仁直球太「直」　王建民建議

2C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

3豪哥曾盼望回金州　勇士簽柯瑞妹夫

4告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

5中信11比7興富發　助總：不滿足

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366