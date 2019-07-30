福布斯嘴砲　希望波總第一場就被驅逐讓女助教創造歷史

▲福布斯嘴砲希望波波維奇第一場就被驅逐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

馬刺在2014年聘請前WNBA球星哈蒙(Becky Hammon)擔任助理教練，至今她也成為了黑衫軍的首席助教，而近期馬刺三年級生福布斯(Bryn Forbes)在受訪時就展現馬刺的幽默，嘴砲主帥波波維奇，希望波總開季第一場就被驅逐，這樣哈蒙就可以創造歷史。

今夏馬刺的教練團有著大幅改變，原先的首席助教梅西納(Ettore Messina)以及尤多卡(Ime Udoka)相繼離開教練團，使得哈蒙升任首席助教的職位，另外「石佛」鄧肯也加入了教練團擔任助教。新賽季除了波波維奇之外，黑衫軍助教就是以哈蒙為首，對於這樣的教練團，福布斯近期就展現嘴砲功力，「希望新賽季波波維奇在首場比賽就被驅逐，這樣哈蒙就能夠創造歷史了，成為首個執教NBA的女總教練。」

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由於哈蒙身為首席助教，若波波維奇遭驅逐，自然就會讓哈蒙擔任臨時主帥，在這之前歷史上並沒有任何一位女性執教NBA的經驗。其實哈蒙過去就在夏季聯賽擔任過總教練，這已經讓她成為歷史第一人，現在升任首席助教的她，有可能會在新賽季再次創造歷史，因為波波維奇過去都有被驅逐的經驗，很可能新賽季就會上演哈蒙指揮戰場的畫面。

▲馬刺首席助教哈蒙。（圖／達志影像／美聯社）