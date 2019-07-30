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一眉哥自曝最大「弱點」超怕黑　AD稱退休無冠將是最大失敗

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▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲戴維斯說若退休時手上無冠將是最大失敗。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

今夏轉戰洛城，成為聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)搭檔的戴維斯(Anthony Davis)，生涯已達成不少成就，擁有一面奧運金牌，帶領肯塔基大學贏得NCAA冠軍，也是當今NBA最具宰制力的明星長人之一。不過他至今還在追尋生涯首座總冠軍，他直言，「若職業生涯結束時，我卻沒有任何冠軍，我會將之視為人生最大的失敗之一。」

26歲的戴維斯2012年以選秀狀元之姿進入聯盟，7年來6度入選全明星賽，是聯盟的超級巨星之一，不過他至今仍在追求生涯首冠。在他替鵜鶘效力期間，他僅2度擠進季後賽，2014-15賽季首輪碰上勇士4連敗遭橫掃；2017-18賽季總算進入次輪，但再次與灣區大軍狹路相逢，1勝4敗被淘汰。

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今夏「一眉哥」如願來到洛城，與手握3枚冠軍戒的詹姆斯組成夢幻前場，過去5季被拒於季後賽之外的湖人，已經將下季目標瞄準在總冠軍上，總管佩林卡(Rob Pelinka)甚至公開說出，若是下季沒贏得總冠軍，那將是一個失敗的賽季。

▲戴維斯(Anthony Davis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯曾代表美國隊奪下奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

對於球隊早早就把目標放在總冠軍上，戴維斯並不覺得壓力沉重，因為他的履歷上也正好欠缺一座冠軍金盃，「我不認為我的人生至今有過失敗，但若職業生涯結束時，我卻沒有任何冠軍，我就會將之視為人生最大的失敗之一。」他說，自己現階段不管在場上或場下都還有很多要努力的地方。「因此，我不覺得我現在有任何失敗的地方，我只要繼續努力，直到我成功奪冠。」

能夠宰制全場的「一眉哥」，受訪時也自曝了一項自己的弱點，那就是他至今還是很怕黑，「當我睡覺時，我必須開著電視和房間的電燈，廁所的電燈也要開。我希望我可以不要這麼怕黑，但當我還是孩子時，我看太多恐怖電影，這帶給我一生的陰影。」

▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲戴維斯自曝自己至今仍然很怕黑。（圖／路透社）

關鍵字： NBA湖人戴維斯一眉哥詹姆斯
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