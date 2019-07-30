騰訊與NBA續約5年　席爾瓦：騰訊有著不可取代的地位

▲NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

NBA29日宣布將與中國騰訊續約5年的獨家合作權。過去4年透過騰訊平台觀看NBA的收看人數成長了近3倍。NBA主席席爾瓦（Adam Silver）表示，「對於NBA在中國的推廣，騰訊是不可被取代的。」

騰訊從2009年就開始與NBA合作，2015年簽了一份為期5年的官方指定合作夥伴，騰訊透過旗下各平台為上億的用戶提供NBA賽事轉播及相關節目。

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▲2019總冠軍戰在騰訊創下單場2100萬人次收看直播。（圖／達志影像／美聯社）



不僅止賽事轉播，騰訊也得到授權開發NBA遊戲或是舉辦活動進行推廣。數據顯示，在剛結束的2018-19賽季，總計有4.9億人次透過騰訊平台收看NBA，這觀看人數與2014-15賽季相比，成長將近3倍。光是在今年的總冠軍戰G6就有2100萬人次的觀看，刷新中國數位平台上，NBA單場最多的觀看人數。

騰訊與NBA在新的合作週期內，將繼續透過騰訊集團旗下的騰訊網、騰訊體育、騰訊新聞、騰訊視頻、QQ、微信、微視等媒體和社交平台，為中國球迷帶來賽事直播、重播賽事、短片等服務。

另外，騰訊和NBA還將在諸多領域開展合作，如創新廣告產品和服務。騰訊將繼續利用其核心能力，及多年運營消費者業務的成功經驗和解決方案，持續擴大NBA球迷群體，為NBA全球球迷提供更多個性化體驗和服務。

NBA主席席爾瓦表示，「對於NBA在中國的推廣，騰訊是不可被取代的。騰訊有著廣泛的用戶群體以及多種受歡迎的平台，這對於籃球的發展都相當重要，我期待著透過本次擴展合作，進一步加深NBA與中國球迷的緊密聯繫。」