搭檔西西帕斯組夢幻雙打　基里奧斯：別犯跟我一樣的錯

▲基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

網壇爭議球星「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)和西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在華盛頓男網賽的罕見雙打組合，成為本週網球賽事一大亮點，堪稱夢幻組合。而在比賽後，基里奧斯也向希臘搭檔說：「你的生涯才剛開始而已，別犯跟我一樣的錯誤。」

基里奧斯的天份極高擁有超強發球，但在場上爆粗口、暴怒摔椅子、擺爛等爭議行為一籮筐，今年更曾公開批評球王喬科維奇(Novak Djokovic)和「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。儘管如此，他和西西帕斯的夢幻組合話題性十足。

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雖然以3比6、3比6敗給溫網冠軍組合法拉（Robert Farah）與卡巴爾（Juan Sebastian Cabal），賽後仍可看出兩人英雄惜英雄的情誼。基里奧斯對西西帕斯的一番話，更讓人產生他變成熟的錯覺。「他才剛起步而已，希望不要犯跟我一樣的錯。如果他能避免麻煩，將有了不起的成就。」

「除了雙打賽場，我會盡量遠離他，因為我是個壞榜樣。」基里奧斯說，不過倆人也希望未來有機會再次搭檔。而西西帕斯說：「我是沒感覺到什麼不好的影響...這次很好玩，我又更了解他一點。我對他的感覺還是很正面，很享受這次比賽。」

「沒在亂說，我也受到他的啟發。他的發球真的太變態了，我希望我的發球跟他一樣好。很難致信有人可以這樣發球。」

賽後基里奧斯更在IG上寫道：「我們踏上不同的道路，但今晚非常特別，跟你一起站上球場的感覺很棒。很開心看到你打出名堂，你才剛開始而已，你將有能力幫助，並且啟發眾人。」