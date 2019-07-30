搭檔西西帕斯組夢幻雙打　基里奧斯：別犯跟我一樣的錯

▲基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）
記者林育正／綜合報導
網壇爭議球星「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)和西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在華盛頓男網賽的罕見雙打組合，成為本週網球賽事一大亮點，堪稱夢幻組合。而在比賽後，基里奧斯也向希臘搭檔說：「你的生涯才剛開始而已，別犯跟我一樣的錯誤。」
基里奧斯的天份極高擁有超強發球，但在場上爆粗口、暴怒摔椅子、擺爛等爭議行為一籮筐，今年更曾公開批評球王喬科維奇(Novak Djokovic)和「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。儘管如此，他和西西帕斯的夢幻組合話題性十足。
雖然以3比6、3比6敗給溫網冠軍組合法拉（Robert Farah）與卡巴爾（Juan Sebastian Cabal），賽後仍可看出兩人英雄惜英雄的情誼。基里奧斯對西西帕斯的一番話，更讓人產生他變成熟的錯覺。「他才剛起步而已，希望不要犯跟我一樣的錯。如果他能避免麻煩，將有了不起的成就。」
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@stefanostsitsipas98 x We may go about things differently...but, tonight was a special moment and honestly it was awesome to share the court with you. It’s been cool to see you bloom into the player you are, and you are only at the beginning. You are gonna be able to help and influence a lot of people. See you in Cincinnati @ccsnaps13
「除了雙打賽場，我會盡量遠離他，因為我是個壞榜樣。」基里奧斯說，不過倆人也希望未來有機會再次搭檔。而西西帕斯說：「我是沒感覺到什麼不好的影響...這次很好玩，我又更了解他一點。我對他的感覺還是很正面，很享受這次比賽。」
「沒在亂說，我也受到他的啟發。他的發球真的太變態了，我希望我的發球跟他一樣好。很難致信有人可以這樣發球。」
賽後基里奧斯更在IG上寫道：「我們踏上不同的道路，但今晚非常特別，跟你一起站上球場的感覺很棒。很開心看到你打出名堂，你才剛開始而已，你將有能力幫助，並且啟發眾人。」
Too. Much. Friggin. Fun. @StefTsitsipas @NickKyrgios #CO19 pic.twitter.com/nP0JsepYts— Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2019