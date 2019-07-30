運動雲

>

搭檔西西帕斯組夢幻雙打　基里奧斯：別犯跟我一樣的錯

ETtoday運動雲

▲基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲基里奧斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

網壇爭議球星「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)和西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)在華盛頓男網賽的罕見雙打組合，成為本週網球賽事一大亮點，堪稱夢幻組合。而在比賽後，基里奧斯也向希臘搭檔說：「你的生涯才剛開始而已，別犯跟我一樣的錯誤。」

基里奧斯的天份極高擁有超強發球，但在場上爆粗口、暴怒摔椅子、擺爛等爭議行為一籮筐，今年更曾公開批評球王喬科維奇(Novak Djokovic)和「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。儘管如此，他和西西帕斯的夢幻組合話題性十足。

請繼續往下閱讀...

雖然以3比6、3比6敗給溫網冠軍組合法拉（Robert Farah）與卡巴爾（Juan Sebastian Cabal），賽後仍可看出兩人英雄惜英雄的情誼。基里奧斯對西西帕斯的一番話，更讓人產生他變成熟的錯覺。「他才剛起步而已，希望不要犯跟我一樣的錯。如果他能避免麻煩，將有了不起的成就。」

「除了雙打賽場，我會盡量遠離他，因為我是個壞榜樣。」基里奧斯說，不過倆人也希望未來有機會再次搭檔。而西西帕斯說：「我是沒感覺到什麼不好的影響...這次很好玩，我又更了解他一點。我對他的感覺還是很正面，很享受這次比賽。」

「沒在亂說，我也受到他的啟發。他的發球真的太變態了，我希望我的發球跟他一樣好。很難致信有人可以這樣發球。」

賽後基里奧斯更在IG上寫道：「我們踏上不同的道路，但今晚非常特別，跟你一起站上球場的感覺很棒。很開心看到你打出名堂，你才剛開始而已，你將有能力幫助，並且啟發眾人。」

關鍵字： 基里奧斯澳洲屁孩西西帕斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

熱門新聞

中職／羅嘉仁直球太「直」　王建民建議改握法

C羅整場沒上卻曬訓練照　南韓媒體狂轟：一句道歉很難嗎？

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職二軍／中信11比7打敗興富發　助總：不能滿足現況

U12世界盃／捷克練「舞」功　大跳謝金燕嗨歌萌翻全場

讀者回應

﻿

最新新聞

1選秀前4輪機率新低　該以輪次給簽約金

2AD自曝最大弱點稱退休無冠是最大失敗

3騰訊與NBA再續約5年　

4新好兄弟搬到天母　陳為民大談鬼故事

5基里奧斯：別犯跟我一樣的錯

熱門新聞

1羅嘉仁直球太「直」　王建民建議

2C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

3豪哥曾盼望回金州　勇士簽柯瑞妹夫

4告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

5中信11比7興富發　助總：不滿足

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366