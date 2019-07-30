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世籃賽／美國退賽潮　史馬特：征戰球員優先進奧運名單

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▲塞爾提克，史瑪特（marcus smart）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史馬特認為現在打世籃賽的球員應該優先入選奧運名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

距離世界盃籃球賽開打還有一個月，身為衛冕軍的美國在先前的退賽潮後，立即徵招其他球員加入，也確定了最終17人訓練名單，其中史馬特(Marcus Smart)就是新加入的成員之一，近期他上節目談到了先前的退賽潮，對此認為現在參加世界盃的球員應該要優先入選奧運名單。

要挑戰世籃賽3連霸的美國，在戴維斯宣布退賽後，引起一連串的退賽潮，導致美國隊陣容星光非常黯淡，最大咖僅剩剛轉隊到綠衫軍的華克(Kemba Walker)，儘管美國身為籃壇霸主，但隨著近年世界籃球的進步，也讓今年的美國對衛冕之路非常艱困；美國也立即徵召其他球員，最終才確立了17人名單，他們接下來將在拉斯維加斯進行訓練，下個月中才會確定最終的12人名單。

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史馬特就是這次被徵招的球員之一，對於自己入選訓練營，他表示，「能被提名成為這些優秀的球員之一，這件事本身就是我的榮幸了。當我還是孩子的時候，一直到現在我成為職業球員，都在期待有這樣機會可以代表國家出戰，因此能入選對我來說真的很開心，我家人和朋友也替我開心。」

另外史馬特也對於先前的退賽潮說出了自己的想法，「在我看來，這個夏天在世界盃賽場付出努力的我們應該優先入選2020奧運名單，因為我們值得，我們努力讓球隊有進入奧運的機會，因此我們應該被優先考慮。」

▲綠衫軍塞爾提克防守悍將史馬特 。（圖／達志影像／美聯社）

▲史馬特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA世籃賽美國隊史馬特
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