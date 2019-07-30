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「NBA放棄林書豪？胡扯」　暴龍記者：他9年有許多證明自己的機會

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▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲暴龍隨隊記者史密斯不認同林書豪說自己被NBA拋棄的說法。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

林書豪在返台分享會上一席「覺得NBA已經放棄我」的話，引來外國媒體高度關注，《多倫多星報》資深記者史密斯(Doug Smith)撰寫長文表達不認同這種說法，甚至說這是「胡扯」；他強調自己沒有對這位亞裔球星不敬，但「豪小子」已在聯盟待了9年，打過480場比賽，效力的8隊都曾給他證明自己的機會。

史密斯以「NBA放棄林書豪？胡扯」為題，撰文表示自己不認同這種說法，「NBA並沒有放棄一位已經打了這麼多場比賽，為多支球隊效力過，也扮演過眾多角色的30歲球員。」他指出，林書豪在聯盟待了9季，曾為8支球隊效力，打了480場比賽，其中221場先發；雖然領過低薪短約，但也拿過長約，「身為一位NBA球員，他得到很多證明自己的機會。」

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以「林來瘋」為例，史密斯說那可能是至今都未能重返榮耀的尼克隊，這些年來最光輝的一頁；林書豪在暴龍主場的三分壓哨絕殺，絕對也可以被列入多倫多主場賽事中，10大最令人印象深刻的表現之一。

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪仍在等待續留NBA的機會。（圖／記者林敬旻攝）

林書豪也曾在火箭一整季都擔任先發，隨後到黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，每支球隊都願意給他機會。史密斯表示，林書豪效力籃網期間受了重傷，那是很大的打擊，但事實上，每個NBA球員都可能面臨這種考驗，這是生涯中必須承擔的風險。

史密斯說，要是自己丟出履歷卻沒得到任何回應，這種感覺確實很難受，「我也希望那些夠格打NBA的球員可以盡可能賺錢，打到他們不想打球的時候，但現實的生活和職業運動並不是這麼運作的。」

史密斯強調自己對林書豪沒有任何不敬，「豪小子」承擔起代表亞裔的責任，努力當一個好的模範，啟發了許多懷抱NBA夢想的人，絕對值得尊敬，「我希望他下季能繼續留在NBA，我真的這麼想。」他也說雖然已經7月30日了，但這並不代表林書豪已經沒機會留在NBA。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪落淚表示感覺自己被NBA拋棄了。（圖／GOOD TV提供）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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