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U12世界盃／義大利「嬌」點吸睛　教頭感謝台灣人熱情

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▲U12世界盃，義大利的女生投手諾埃米（Cortesi Noemi）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，義大利的女生投手諾埃米（Cortesi Noemi）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃義大利「嬌點」唯一女生投手諾埃米（Cortesi Noemi），對美國、韓國接連兩戰登板相當吸睛，她不覺得打棒球辛苦，喜歡跟男生一起訓練。

諾埃米前一戰對中繼美國投1局，被敲4安打失4分ㄝ奪1次三振，沒有保送，此戰對韓國，後援投1局，被敲6支安打，有1次故保送及觸身球。諾埃米坦言，「有點緊張，投球內容沒有比昨天好，但還是很想瘦比賽。」

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諾埃米的父親與哥哥都從事棒球運動，而且父親從小指導兄妹倆打棒球，哥哥還有入選過國家隊，她說，「以前打過壘球，可是還是比較喜歡棒球，因為從小就跟父親和哥哥一起打棒球，所以練棒球也不會太辛苦，就把自己當成男生。」

義大利斯特凡諾（Burato Stefano）透露，「昨天對美國隊她的表現更好，這場比賽比較缺乏自信，因為她在自己的母隊是很強的投手，來到這裡面對一直被安打的情況，不知道怎麼面對也有點沮喪。」

義大利從事棒球人口約9萬人，至於本屆U12國家隊組成則是從200人中挑選出70人，然後再篩選出30人，並從中挑中正式名單。義大利2011年的第一屆與2013年第二屆都有參賽，本屆是第3次參賽，預賽取得1勝4敗，唯一1勝是對澳洲拿下，對墨西哥也以0比1輸球，斯特凡諾坦言，「這次目標當然是想比前兩次更好，讓義大利在世界棒球排名更進步。」

義大利隊來台感受到台灣人的熱情，斯特凡諾在受訪後特別表示，「我們來到這裡，台灣人都很親切，保持微笑，無論在球場或私下去玩，都對我們很好，很謝謝台灣。」

關鍵字： U12世界盃義大利教頭
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