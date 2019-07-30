江少慶4.1局被棒打退場　張育成保送掀反撲贏球

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

記者歐建智／綜合報導

印地安人3A投手江少慶30日（台北時間）先發 投到5局下一出局，被二壘安打、盜壘加暴投保送，再被二壘安打退場，投4.1局被1轟在內丟5分，無關勝敗。張育成在4打數有1支安打、1個保送，跑回1分。

江少慶這場比賽4.1局用了91球，只有53個好球，被6支安打中有1支全壘打、2支二壘安打，有3次三振、4次保送，還有1次暴投，失5分中有4分責失。

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印地安人3A先在1局上利用「背靠背」連續兩棒全壘打攻進2分，張育成打成右外野飛球出局。江少慶在1局下先投出保送，之後解決3人。

江少慶2局下三振後被安打未失分，3局下無人出局被轟陽春砲失1分，隊友馬上在4局上也轟陽春砲，張育成右外野飛球出局。

但是江少慶在4局下不穩，先被安打後造成一出局，保送造成一、二壘有人，被右外野安打加上失誤失2分遭追平，保送後再高飛犧牲打又丟1分，反以1分落後。

印地安人3A在5局上攻進1分扳平比數，江少慶5局下一出局後被二壘安打，再被盜上三壘，對下一位打者投出暴投加保送再失1分，然後被二壘安打造成二、三壘有人退場，接替投手的隊友止血未再丟分。

張育成在6局上無人出局被保送上壘，開啟攻勢，單局攻下3分讓江少慶躲過敗投，7局上無人出局再打出安打，9局上打出投手反彈球，利用投手暴傳攻進1分。