亞洲男籃資格賽程公布　兩岸大戰台北場在2021年

▲中華隊主場滿場球迷熱情加油。（圖／記者林敬旻攝）



記者張曜麟／綜合報導

亞洲盃資格賽將在20019年分三階段開打，FIBA也在30日公佈了資格賽3階段的比賽時間以及對戰組合，被分在B組的中華隊與中國、日本還有馬來西亞同組，屆時首戰將在明年2月於主場對決馬來西亞。

亞洲盃將於2021年舉行，先前抽籤結果，中華隊被分在「死亡之組」的B組，因為同組的還有亞洲強權中國以及日本，另外一隊則為馬來西亞，這次是首度採取主客場制，每支球隊將會先進行6場的小組賽，這6場比賽會分別在2020年2月、2020年11月和2021年2月進行，1次賽期打2場比賽。

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▲胡瓏貿。（圖／記者潘泓鈺攝）



現在FIBA公佈了3階段的比賽時間，以及賽程，分在B組的中華隊，第一階段將於2020年2月21日在主場對戰馬來西亞、2月24日將前往客場對決日本；第二階段中華隊將於2020年11月26日在客場挑戰中國、11月29日則是於客場挑戰馬來西亞；第三階段中華隊將在2021年2月19日主場對決日本；2月22日主場迎戰中國。

這次的資格賽，每個小組前2名的球隊將直接獲得2021年亞洲盃的資格，6個小組的第3名球隊將會分成2組繼續參加資格賽，分組的前2名就能獲得最後4席的亞洲盃資格。

分組結果如下：

A組：菲律賓、韓國、印度尼西亞、泰國

B組：中國、日本、台灣、馬來西亞

C組：澳洲、紐西蘭、關島、香港

D組：黎巴嫩、巴林、印度、伊拉克

E組：伊朗、沙烏地阿拉伯、敘利亞、卡達

F組：約旦、哈薩克、斯里蘭卡、巴勒斯坦

▲中華隊今年亞洲盃資格賽被分在死亡之組。（圖／記者潘泓鈺攝）