U12世界盃／韓國杜東泫單場3連轟太強　義大利女投敬遠

▲U12世界盃，韓國隊杜東泫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃韓國隊最強開路先鋒杜東泫，30日演出連3打席全壘打，就差「滿貫砲」就達成「完全全壘打」的難得紀錄，不過第四打席他被故意保送，無緣挑戰連四打席全壘打。

杜東泫首打席就開轟，第二打席轟兩分砲，第三打席再敲3分彈，5局最後一打席，二壘有跑者時，義大利教練團選擇故意保送，總教練斯特凡諾（Burato Stefano）透露，「我跟投手教練討論，前3打席用直球、變化球、曲球對付他沒輒，最後才決定故意保送。」

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杜東泫從10歲開始，跟哥哥一起我打棒球，他生涯首次單場3響砲，他則說，「沒想過可以敲3轟，原本跟教練講好，如果轟出滿貫砲要做什麼慶祝動作，但是當時只有二壘有跑者，所以站上打擊區時也沒有想要全壘打，甚至想要短打。」下一場比賽的下一個打席仍會保持平常心，如果剛好滿壘再挑戰全壘打，把慶祝動作完成。

杜東泫第四打席剛好對上義大利的女生投手諾埃米（Cortesi Noemi），他坦言，「沒有特別想說她是女生，把她當男生來看待，她的直球也很厲害。」諾埃米也直呼，「當時對到他時很緊張，他真的很強，一方面說服自己好好地以平常心投，一方面也覺得能跟強打對決很榮幸，不過最後教練要我故意保送。」





▲U12世界盃，韓國隊杜東泫。（圖／記者楊舒帆攝）