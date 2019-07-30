丹特畢切特之子大聯盟首打席敲安　3位星二代同場先發

▲包畢切特登上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

1995年全壘打王丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特（Bo Bichette)被藍鳥叫上大聯盟，不僅和卡凡畢吉歐（Cavan Biggio）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）組成星二代三人組，更在首打席就敲出生涯第1支安打！

丹特畢切特過去為外野手，生涯4次入選明星賽，1995年拿下銀棒獎和國聯全壘打王以及打點王頭銜。他的兒子包畢切特首戰從第6棒出發，守備位置是游擊手。首打席第2球，他就看中皇家先發凱勒(Brad Keller)偏低的94英里速球掃出三游之間的一壘安打，在觀眾席上的家人也全都起立擊掌慶賀。

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「我、小葛和卡凡都非常努力，我們清楚知道自己的目標，以及想要達到的成就，我們要為藍鳥贏下很多場比賽。」包畢切特還說：「其中一個目標，就是贏得世界大賽。希望創造團隊文化和氛圍，從今天開始做起。」

擔任開路先鋒的卡凡畢吉歐，本戰敲出本季第8轟，單場3安進帳2打點。「在小聯盟的時候我們把目標寫在牆上，球隊有很多後起之秀上來。這是把握機會的時候了。」

藍鳥總教練蒙托（Charlie Montoyo）也說：「這就是我喜歡這份工作的原因，培育年輕球員，看著大家越來越好，真的是滿有趣的。」