「甜瓜輕易勝過6到7成NBA球員」　訓練師曝他想像韋德有告別賽季

▲甜瓜希望能像韋德一樣有個告別賽季。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)上季僅為火箭打了10場，被交易到公牛後再被釋出，就此消失在賽場上。35歲的「甜瓜」仍舊積極訓練保持狀態，隨時準備重返NBA，他的訓練師布里克利(Chris Brickley)近日替他抱不平，直言他輕易地就勝過6到7成NBA球員，他並沒有執著要先發，只想有個告別賽季。

2013年得分王安東尼自今年2月被公牛釋出後就一直處於待業狀態，今夏自由市場開市近1個月，依舊乏人問津。他過去在金塊還有尼克的前隊友畢拉普斯(Chauncey Billups)這個月曾在廣播節目上表示，「甜瓜」太在意每場是否得到30分，難以調整心態當替補，才會找不到新東家。

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但安東尼的訓練師布里克利不認同外界先入為主認為「甜瓜」入隊就想打先發，或想追求個人表現，因而對他敬而遠之，他說「戰神」艾佛森(Allen Iverson)生涯晚期也碰過類似狀況，這也是「甜瓜」現在落入的窘境。

▲甜瓜希望能像韋德一樣有個告別賽季。（圖／達志影像／美聯社）

「他輕易地勝過當今6到7成的NBA球員，現在的問題是，球隊都擔心他會說，『我想要打先發！』或『我想要這樣！』但事實根本不是如此。」布里克利表示，「甜瓜只是想要有一個最後的賽季，一個告別賽季，就像韋德(Dwyane Wade)的最後一舞那樣，他想要和其他人交換球衣，他有一個偉大的生涯，是一位名人堂等級球星，因此希望這能發生。」

擁有16年資歷的前任得分王，在大蘋果也擁有高人氣的安東尼，若是就此步下球場，肯定會讓許多人感到惋惜；拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)30日就在個人推特響應「力挺給安東尼一個告別賽季」的活動。

▲甜瓜上季只為火箭打了10場比賽。（圖／達志影像／美聯社）