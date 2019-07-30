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前湖人隊友楊恩鼓勵林書豪　保持樂觀還有很多人愛你

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▲林書豪、楊恩。（圖／CFP）

▲楊恩鼓勵林書豪要保持樂觀。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

林書豪上周返台參加活動，在分享會上坦言自己內心最大恐懼，就是無法繼續留在NBA，更流下男兒淚，這段過程也傳回美國，許多球員都紛紛力挺林書豪，過去在湖人隊時期曾短暫當過林書豪隊友的N.楊恩(Nick Young)先前也在推特上發文鼓勵豪哥，要他保持樂觀的態度，並告知有很多中國朋友都愛他，並將林書豪當作榜樣。

林書豪上賽季從老鷹轉戰暴龍後，雖然一度擔任先發控衛，不過他卻沒有打出教練的預期，導致逐漸掉出輪換陣容，甚至到了季後賽只出賽8場，還都是垃圾時間登場，使得今夏身價大受影響，自由市場開市一個月，林書豪依舊乏人問津。

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先前回到台灣進行分享會的林書豪，坦言感覺被NBA放棄，即便奪了冠軍，林書豪卻表示，「面對了一個不屬於自己的冠軍、不確定的未來，如果我有個兒子，我甚至不希望他打NBA。」並且流下男兒淚，過程傳回美國也引起熱議，出現許多正反兩面的回應，而過去曾在湖人當過林書豪隊友的楊恩則在推特上發文力挺。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

「林書豪，包括我自己在內，很多人都有過像你一樣的感受，但一定要保持積極的態度，因為你還有很多可以擁有的東西，要記住，你是真正的男人，不要讓任何事奪走你的快樂。我很多的中國朋友都很愛你，並把你當作榜樣記得要找回令人畏懼的林來瘋。」楊恩在推特上鼓勵林書豪。

先前傳出莫斯科中央陸軍有意簽下林書豪，但林書豪則表示，「我仍在整理所有選擇，最後會找出對我最好的去處。」而現在美國也有多位球評或專欄作家開始分析可以簽下林書豪的球隊，其中就包括爭冠勁旅快艇另外還有金塊以及七六人。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪。（圖／GOOD TV提供）

關鍵字： NBA林書豪楊恩
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