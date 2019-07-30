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紅襪跟著洋基補後防　鎖定大衰退的救援王迪亞茲

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▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲去年風光摘救援王，今年轉戰大都會成績大衰退。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪結束與世仇洋基的四連戰，以3勝1敗的戰績縮小了雙方的勝差，也更接近美聯外卡。731交易大限逼近，就在洋基傳出補強牛棚消息後，紅襪也決定當「買家」繼續追逐季後賽，找上大都會談論終結者迪亞茲（Edwin Diaz）交易，補強殘破的牛棚。

大聯盟記者范森（Mark Feinsand）指出，雙方距離達成協議還差得遠，但《ESPN》記者奧爾尼（Buster Olney）則表示，知情人士評估大都會將於近日完成迪亞茲交易，並認為紅襪是最有機會的追求者。

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雖然還無法得知紅襪會提出什麼交易包裹，但據奧爾尼掌握的消息推測，紅襪很可能送出潛力三壘手達貝克（Bobby Dalbec）或是2018年選秀會第一輪球員卡薩斯（Triston Casas）。

紅襪休賽季放棄簽回現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）後，開季至今都沒有固定終結者人選，一共有6名後援曾任關門任務，其中以布雷瑟（Ryan Brasier）拿下7次救援成功是最多。

紅襪牛棚始終都是球隊的不定時炸彈，本季牛棚團隊防禦率4.54排名全大聯盟第18名，而且是聯盟當中最容易送出保送的牛棚，平均每9局就出現4.19次保送，等於頻頻讓球隊陷入失分危機。

25歲的迪亞茲在去年以57次救援成功，拿下救援王，並繳出防禦率1.96、K/9值15.22的優異數據。但今年轉戰大都會後表現大幅退化，本季44場出賽，成績1勝6敗、防禦率4.95，奪得23次救援成功。

關鍵字： 紅襪大都會迪亞茲
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