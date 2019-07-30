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KD脫掉保護靴只需1支拐杖　某東區後衛：籃網現在就很強

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▲▼杜蘭特脫掉保護靴，僅需1支枴杖輔助行走。（圖／翻攝自IG／iamomeez）

▲杜蘭特脫掉保護靴，僅需1支枴杖輔助行走。（圖／翻攝自IG／iamomeez）

記者游郁香／綜合報導

在總冠軍賽G5遭逢阿基里斯腱斷裂的杜蘭特(Kevin Durant)，術後將近7周，已經脫掉保護靴，移動時也只需要1支拐杖，看起來復原狀況良好。上周紐約足部與踝關節專家溫菲爾德(Steven Weinfeld)曾預估，KD能恢復原本實力的9成以上。儘管KD可能需要休1整季，但某位東區後衛表示，籃網現在就很難打。

杜蘭特追蹤的IG帳號「iamomeez」，近來連續更新了這位兩屆FMVP的復原狀況，7天前張貼的照片中，KD腳上穿著保護靴，還拄著兩支枴杖；1周後，KD不僅脫掉了保護靴，同時只需1支拐杖就能行走，看起來恢復狀況相當不錯，他本人也按了這則貼文讚。

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儘管阿基里斯腱是足以毀掉運動員生涯的重傷，但紐約西奈山醫療中心足部與踝關節外科主任溫菲爾德抱持樂觀態度，「我認為他應該能恢復到原本實力的90%到100%，若是復原狀況很順利，沒有出現傷勢反覆的狀況。」他也說，相較於像巫師一哥沃爾(John Wall)這樣仰賴速度和爆發力的球員，KD痊癒的機率更高。

▲▼杜蘭特脫掉保護靴，僅需1支枴杖輔助行走。（圖／翻攝自IG／iamomeez）

▲杜蘭特脫掉保護靴，僅需1支枴杖輔助行走。（圖／翻攝自IG／iamomeez）

不過溫菲爾德指出，阿基里斯腱的癒合通常需要4到5個月或6個月，但要恢復小腿肌的力量可能就需要1年甚至更長，因此他認為杜蘭特不太可能在下季就復出。

雖然杜蘭特有很大的機率會缺席2019-20賽季，但籃網今夏的補強已令同區的對手感受到巨大威脅，除了KD之外，還挖來了6屆全明星控衛厄文(Kyrie Irving)和曾為快艇豎起「空拋之城」招牌的禁區長人小喬丹(DeAndre Jordan)，加上資深小前鋒錢德勒(Wilson Chandler)與坦普(Garrett Temple)。

某位匿名的東區後衛近日受訪時直言，即使杜蘭特短期內無法回歸，現在這支籃網隊已經很難對付，光是要防守上季場均能攻下23.8分的厄文就很頭痛，禁區又多了小喬丹這堵牆，「他們將會很棒，非常出色，之後KD又要回來了，這感覺不太公平。」

▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文轉戰籃網聯手杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網杜蘭特KD厄文小喬丹
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