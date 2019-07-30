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周杰倫按讚吳永盛IG　希望下次見面兩人挑一下

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▲周杰倫點讚還在底下留言要找吳永盛單挑。（圖／翻攝自吳永盛IG）

▲周杰倫點讚還在底下留言要找吳永盛單挑。（圖／翻攝自吳永盛IG）

記者張曜麟／綜合報導

2019年CBA選秀會29日舉行，本屆選秀一共有6名台將參選，其中「國民姊夫」吳永盛在首輪第8順位被上海久事大鯊魚所選上，成為今年第2位被選中的台將，對此他也在IG上發文感謝大鯊魚，結果周杰倫不但幫忙點讚，還在底下留言希望下次見面兩人要單挑一下。

今年一共有6名台將參加CBA選秀，創下新高紀錄，第5順位林韋翰被青島雙星選走後，到了第8順位吳永盛則被上海久事大鯊魚選進，成為今年第2位被選進的台將；吳永盛上台後從同樣出身自上海男籃的姚明手中接過上海男籃球帽，更是意義非凡。隨後吳永盛也在IG上發文感謝上海大鯊魚，以及各界的祝福。

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「謝謝上海大鯊魚的肯定…很高興見到姚主席，在他旁邊瞬間變小學生了我。還有謝謝大家的祝福…接下來的挑戰才正要開始。 」吳永盛在IG上寫道。而周杰倫見到這則貼文，也不忘來按讚打氣，更在下方留言，「下次挑一下。」還留下一個大笑的表情，可見雙方的友情十分不錯，更可看出周杰倫對籃球的熱愛。

身高188公分的吳永盛，是台灣第一位獲得NCAA第一級沙加緬度州立大學全額獎學金的球員，畢業返台後，吳永盛曾短暫的加盟寶島夢想家，在剛結束的瓊斯盃中，吳永盛也打出不錯的表現，新賽季他在CBA的表現更備受矚目。

▲林書豪與CBA選秀台灣球員合影，吳永盛第8順位上海九事。（圖／CFP）

▲吳永盛第8順位被上海大鯊魚選中。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將吳永盛上海大鯊魚
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