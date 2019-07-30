C羅重返馬德里獲頒馬卡傳奇獎　豪氣拚第6座金球獎

▲C羅(Cristiano Ronaldo)成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

C羅(Cristiano Ronaldo)憑著成功的職業生涯以及全球影響力，獲頒了馬卡傳奇獎，之前得過這個獎項的分別有喬丹(Michael Jordan)、納達爾(Rafael Nadal)、博爾特(Usain Bolt)以及梅西(Lionel Messi)還有費德勒(Roger Federer)等人，這些人在世界體壇都屬於「GOAT」等級的運動員。

在頒獎典禮上現場邀請了五位球迷，分別穿著葡萄牙體育、國家隊、曼聯、皇馬以及尤文圖斯的球衣，分別代表了C羅效力的5支球隊，那位身穿皇馬的小球迷在與C羅的對話時表示：「你離開皇馬讓我感到很難過。」而C羅摸了男孩的頭並對男孩說：「我也是。」

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對於重回馬德里C羅表示：「這個獎盃對於我來說太棒了，馬德里很特別，我時常旅行，但很少有城市像馬德里這樣子，這個獎項是來自我過去在馬德里所做的，這是一個西班牙獎盃，我非常感謝那些幫助我實現這個成就的人，我感到很自豪，也希望快點回到這城市。」

▲C羅想拼下第6座金球獎。（圖／達志影像／美聯社）



過去11年C羅贏得了5座金球獎，C羅本人提到還想要繼續贏得金球獎：「我希望我能贏得金球獎，在離開皇馬之後，我的職業生涯在持續的發展中，在效力皇馬9年想在離開其實不容易，但上賽季待在尤文圖斯，我覺得是我個人最好的賽季之一。」

C羅本屆要競逐金球獎得主機會也不小，也非常期待贏得第6座金球獎：「因為我贏得了義甲冠軍、義大利盃冠軍，以及和葡萄牙國家隊一起贏得歐國聯盃冠軍，毫無疑問，這是我個人最好的賽季之一，無論是從個人層面，還是團體層面來看都是。」在個人成績方面，C羅在上賽季為尤文圖斯出場43場比賽踢入28球，為葡萄牙出戰4次攻入3球。

▲C羅上賽季為尤文圖斯出戰43場踢入28球。（圖／CFP）