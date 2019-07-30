賈索2016年就想加入拓荒者　從未想過回歐洲打球

▲賈索曾在2016年就想加入拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

「西班牙鬥牛士」賈索(Pau Gasol)上賽季轉戰公鹿後，僅打了3場就因傷報銷，而在今夏他選擇以1年260萬美元的老將底薪加盟拓荒。近期賈索就透露，其實早在2016年就有想過要加盟拓荒者，因為在波特蘭打球有很特殊意義，另外已經39歲的賈索，生涯逐漸進入末期，但他卻表示從未想過回到歐洲打球。

原先上賽季還在馬刺的賈索，因為受到傷病影響，在今年3月與黑衫軍達成買斷協議，隨後便加盟了公鹿盼能衝擊總冠軍，不料他卻只打了3場又因為左腳踝傷勢報銷。對於以年輕球員為主的公鹿，賈索自然不在未來規劃中，使得這名「西班牙鬥牛士」選擇加盟拓荒者。

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近期他就談到了為何會加入波特蘭軍團，「拓荒者是一支擁有獨特歷史的球隊，有很多西班牙球員在這裡打球是一件很特殊的事情，這也促使我選擇加入拓荒者。」因為在過去一共有4名西班牙球員在拓荒者打球。

不過在賈索今年加盟之前，他早在2016年就有想過加入拓荒者，「有的時候時間就是一切，3年前我認為馬刺就是最適合我的球隊，所以這是一個非常艱難的決定，拓荒者和暴龍都是很好的選擇。」

已經高齡39歲的賈索，也談到是否有考慮回到歐洲打球的想法，他卻直言，「我從來沒想過回去歐洲打球的可能性，我的想法就是繼續留在NBA，在看到所有選擇後，我認為拓荒者就是最好的那一個，我可以適應拓荒者的體系。」雖然已經到了要退役的年齡，但賈索卻不輕言放棄，因為對於比賽還有熱情，「因為對比賽還有愛，還有心中的競爭意識，我希望自己能不斷前進成為最棒的籃球聯賽一份子，我喜歡和這世界上最好的籃球員一起打球。」

▲賈索從未想過回歐洲打球，不退休是因為還熱愛比賽。（圖／達志影像／美聯社）