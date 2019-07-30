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豪哥選項少1個！拓荒者完成補強　外媒列3隊可考慮林書豪有快艇

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▲林書豪返台出席記者會，與年輕球員互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪面臨NBA生涯最大危機，自由市場開市近1個月，他仍在苦等球隊邀約，先前《Bleacher report》專欄作家法菲爾(Dan Favale)曾建議拓荒者簽他，但波特蘭總管歐希(Neil Olshey)30日宣布已完成補強。美國媒體《ClutchPoints》則列出3支應該考慮「豪小子」的隊伍，包括七六人、金塊和快艇。

《Bleacher report》專欄作家法菲爾21日曾撰文建議拓荒者簽下林書豪，可為後場帶來經驗，同時分擔一哥里拉德(Damian Lillard)的重擔。不過拓荒者總管歐希30日宣布今夏補強工作結束，他們將以14人名單迎接新賽季；這也意味著「豪小子」可能的落腳處又少了一個。

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林書豪上周返台在分享會上落淚表示，覺得自己已經被NBA拋棄，即使比其他人更努力練球，盡力當一名好隊友，將團隊放在個人之前，但這些付出並沒有受到重視，自認價值被低估；不過他續留NBA的希望也並非完全破滅。美國媒體《ClutchPoints》專欄作家溫特(Jack Winter)列出3支可以考慮「豪小子」的隊伍，分別是七六人、金塊和快艇。

▲▼西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城主控西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

七六人
溫特表示，七六人並不缺乏能控球的球員，當家主控西蒙斯(Ben Simmons)上季的場均觸球次數高居全聯盟第5，而在巴特勒(Jimmy Butler)離隊後，小前鋒哈里斯(Tobias Harris)預計會有更多觸球機會。另外從綠衫軍來到費城的明星中鋒霍佛德(Al Horford)也將協助組織攻勢。

不過溫特認為七六人仍缺乏一位能執行擋拆戰術的球員，從爵士挖來的控衛內托(Raul Neto)顯然不是這種類型的球員，因此可以考慮補進林書豪。

▲拓荒者里拉德、金塊莫瑞、約基奇。（圖／路透）

▲金塊當家後場莫瑞。（圖／路透）

金塊
金塊的控球陣容令人稱羨，包括在今年季後賽大放異彩的3年級主控莫瑞(Jamal Murray)，以及可靠的板凳指揮官莫里斯(Monte Morris)，加上組織能力出眾，上季場均能送出7.3次助攻的當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)。

不過溫特指出，上季場均能攻得18.2分的莫瑞，在無球之下威力更猛，金塊若簽下林書豪，將能提升1號位的板凳深度，且「豪小子」很適合金塊快速的球風。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雙星雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

快艇
快艇今夏迎接兩大頂尖搖擺人雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)入隊，瞬間竄升為奪冠大熱門，但溫特指出，快艇陣中並沒有一位「真正的控衛」，倒是有很多能持球的側翼球員，還有眾多擅長無球打法的後衛。

溫特不諱言，若林書豪無打擺脫冰冷的三分手感，將無法替雷納德、喬治或最佳第六人威廉斯(Lou Williams)分散防守注意力，還有他的防守能力依舊受到質疑。不過在選擇名單上最後一個空位時，快艇確實可以考慮林書豪這樣擁有豐富經驗，同時來自洛杉磯西南部的托倫斯，有著龐大球迷基礎的資深控衛。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪。（圖／GOOD TV提供）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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