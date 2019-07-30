林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

▲林書豪苦等NBA球隊邀約。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開市近1個月，各隊陣容幾乎都已底定，台裔控衛林書豪仍在等待願給他機會的隊伍，他在上周的返台記者會上被問到，是否希望未來能重返發跡地灣區，他表示「這會是一個很棒的故事」。不過勇士29日與一哥柯瑞(Stephen Curry)的妹夫李伊(Damion Lee)達成雙向合約協議，正式簽約第15人。

在NBA打滾了9年，林書豪始終沒有成為「他想要成為的球員」，近3年更受到嚴重的傷病困擾，在籃網2季甚至僅打了37場。他在上周返台的分享會上揭露了內心最大的恐懼，那就是無法繼續留在NBA實現未達成的目標，他難過痛哭表示覺得自己被NBA拋棄；而他總是努力當一位好隊友，以團隊為優先的打法，也未受到應有的肯定，在自由市場上遭到低估，讓他跌落了生涯低谷。

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生涯從灣區拉開序幕的林書豪，9年來效力過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，他在返台記者會上被問到，未來是否想重返發跡地金州，他直言「這會是很好的故事」，但也強調還是得看上帝的安排。

▲勇士簽下一哥柯瑞妹夫李伊。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪因為苦等不到球隊邀約而備受煎熬，《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)分析，這位將滿31歲的控衛在今夏自由市場上遭到冷落，恐與各隊對他的運動能力有疑慮有關，「事實就是，他的運動能力已不如過往。NBA球隊不確定他是否還有足夠的運動能力，控球的位置對這方面有很高的要求。」

林書豪的老東家勇士29日簽下第15人，是柯瑞妹(Sydel Curry)的老公李伊，26歲的李伊過去兩季先後為老鷹、勇士效力，上季他在灣區打了32場比賽，替補上陣11.7分鐘，場均能攻得4.9分、2籃板，三分命中率達到3成97。

由於勇士只剩21.9萬美金的空間，因此無法給李伊底薪合約，只能開出雙向合約續留他。李伊並未在今年的季後賽獲得上場機會，不過灣區大軍今夏5星解體，杜蘭特(Kevin Durant)轉投籃網，兩名3冠替補功臣伊古達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也相繼離隊，加上後場神射湯普森(Klay Thompson)左膝前十字韌帶撕裂得休養超過半年，李伊有機會能證明自己。

▲林書豪仍在找尋下一個落腳處。（圖／記者林敬旻攝）