運動雲

>

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

ETtoday運動雲

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪苦等NBA球隊邀約。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開市近1個月，各隊陣容幾乎都已底定，台裔控衛林書豪仍在等待願給他機會的隊伍，他在上周的返台記者會上被問到，是否希望未來能重返發跡地灣區，他表示「這會是一個很棒的故事」。不過勇士29日與一哥柯瑞(Stephen Curry)的妹夫李伊(Damion Lee)達成雙向合約協議，正式簽約第15人。

在NBA打滾了9年，林書豪始終沒有成為「他想要成為的球員」，近3年更受到嚴重的傷病困擾，在籃網2季甚至僅打了37場。他在上周返台的分享會上揭露了內心最大的恐懼，那就是無法繼續留在NBA實現未達成的目標，他難過痛哭表示覺得自己被NBA拋棄；而他總是努力當一位好隊友，以團隊為優先的打法，也未受到應有的肯定，在自由市場上遭到低估，讓他跌落了生涯低谷。

請繼續往下閱讀...

生涯從灣區拉開序幕的林書豪，9年來效力過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，他在返台記者會上被問到，未來是否想重返發跡地金州，他直言「這會是很好的故事」，但也強調還是得看上帝的安排。

▲▼勇士簽下一哥柯瑞妹夫李伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士簽下一哥柯瑞妹夫李伊。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪因為苦等不到球隊邀約而備受煎熬，《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)分析，這位將滿31歲的控衛在今夏自由市場上遭到冷落，恐與各隊對他的運動能力有疑慮有關，「事實就是，他的運動能力已不如過往。NBA球隊不確定他是否還有足夠的運動能力，控球的位置對這方面有很高的要求。」

林書豪的老東家勇士29日簽下第15人，是柯瑞妹(Sydel Curry)的老公李伊，26歲的李伊過去兩季先後為老鷹、勇士效力，上季他在灣區打了32場比賽，替補上陣11.7分鐘，場均能攻得4.9分、2籃板，三分命中率達到3成97。

由於勇士只剩21.9萬美金的空間，因此無法給李伊底薪合約，只能開出雙向合約續留他。李伊並未在今年的季後賽獲得上場機會，不過灣區大軍今夏5星解體，杜蘭特(Kevin Durant)轉投籃網，兩名3冠替補功臣伊古達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也相繼離隊，加上後場神射湯普森(Klay Thompson)左膝前十字韌帶撕裂得休養超過半年，李伊有機會能證明自己。

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪仍在找尋下一個落腳處。（圖／記者林敬旻攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鳴人PK佐助！阿K「火影人者」上身　練舞暈倒...吳建豪：太佩服你了！

推薦閱讀

暴龍24年鐵粉稱不該退休雷納德球衣　「人們把太多功勞歸給他」

獨行俠寫手指林書豪總是遭忽視　「他比很多有約球員出色」

柏金斯認為NBA已拋棄林書豪　「這就是殘酷現實在聯盟要珍惜」

前隊友希爾挺林書豪「再次證明他們是錯的」　跳豆邀豪哥到BIG3

熱門新聞

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職／羅嘉仁直球太「直」　王建民建議改握法

中職二軍／中信11比7打敗興富發　助總：不能滿足現況

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／交流盃趕場開轟　許基宏：超累的

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥曾盼望回金州　勇士簽柯瑞妹夫

2交流盃趕場開轟　許基宏：超累的

3中信11比7興富發　助總：不滿足

4詹詠然將大滿貫榮耀獻給王令麟

5U12南韓朴禮讚喜愛「風之子」也選7號

熱門新聞

1告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

2羅嘉仁直球太「直」　王建民建議

3中信11比7興富發　助總：不滿足

4世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

5交流盃趕場開轟　許基宏：超累的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366