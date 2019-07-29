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馬大偉解盤／勇士@國民　「拆」莊買小分

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▲國民新進左投先發柯賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民左投柯賓（Patrick Corbin）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月30日運彩單場賽事由亞特蘭大勇士作客華盛頓國民，目前運彩盤口開出國民讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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國民先發柯賓(Patrick Corbin)從響尾蛇轉來，目前8勝全隊排第3，防禦率3.25表現依然優異，尤其7月份5場先發，31局僅丟6分，狀況正火熱。

勇士隊凱戈(Dallas Keuchel)，6月才加盟勇士，這位前太空人的奪冠功臣，手感沒生鏽，目前出賽7場防禦率3.50，7月份5場比賽防禦率是夠水準的3.0。

莊家思維分析

勇士目前居國聯東區第1，排第2的就是國民，這系列賽輸贏雖不至於改變雙方排名，但對於國民隊的急起直追，勇士沒什輸球空間。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場國民賠率為1.68，認為國民勝率約59%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買全場小分。

今日選擇「拆」莊理由 :

勝負盤看來差不多，但大小分我覺得有利可圖。柯賓7月份5場先發全開小分，凱戈更厲害，本季7場出賽全都是小分。排名卡位戰，雙方勢必小心警慎，盤口開的有點高，但考量兩位投手表現對比盤口，也是猛開小，不想太多，買小。

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