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SBL新賽季會議8月7日展開　續用雙洋將可能性高

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,。（圖／記者季相儒攝）

▲SBL新賽季球團會議確定將於8月7日召開。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2019年瓊斯盃結束後，台灣籃球也將面臨重整狀況，首當其衝的就是目前國內最高等級聯賽SBL新賽季究竟何時開打，又該以怎樣的面貌開打。據了解中華籃協已經訂出8月7日將召開球團會議，將邀集現有的6支球團與會，確定下季開打隊數，籃協秘書長李一中也透露，「下季續用雙洋將的可能性相當高！」

在CBL中華職籃大聯盟破局後，SBL新賽季仍將以台灣籃球最高殿堂之姿開打，先前籃協理事長謝典霖所拋出的「擴編說」，就眼前時間點來看，可能無法及時上路，但8月7日球團會議，就將確定新賽季開打隊數，以及是否沿用雙洋將制度。

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籃協祕書長李一中表示，「體育署先前已經釋出善意，新賽季SBL或許仍有機會沿用雙洋將制度，另外包括富邦在內的6支球團都會邀請出席球隊會議，希望正式確定SBL新賽季的開打隊數及和各隊討論相關轉播、行銷問題。」

日前雖然傳出富邦可能轉向ABL東南亞職籃，並籌組「二軍」續留SBL參戰，但詳細狀況究竟如何，恐怕也需在球團會議經由各隊討論後，才能正式明朗。

另外，因先前亞洲盃男籃資格賽原訂11月開打，SBL曾訂出12月14日正式開打日期，但由於目前亞洲盃資格賽延期至明年2月開打，因此SBL新賽季開打日期也尚未定案。

李一中強調，「如果各隊都希望提前開打，籃協方面會嘗試向各場館洽詢租借狀況，因為當初5月就已經先訂好場地日期，需要視場地目前的租借狀況，若檔期許可才能確定提前開打。」

▲▼SBL冠軍戰第四戰,賈西亞MVP。（圖／記者季相儒攝）

▲SBL下季續用雙洋將機率大。（圖／資料照）

關鍵字： SBL雙洋將籃協籃球李一中
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