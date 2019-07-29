體育署認定跆協理監事會無效　但罷免吳兩平提案仍通過

▲應曉薇提案罷免吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會29日召開理監事聯席會，但會議遭體育署認定無效，但會議通過的理事長吳兩平罷免提案，屬於有效提案，罷免表決能依規定擇期啟動。

29日跆協的理監事會議，原本以相關案件已經進入司法調查中為由，將會議延期，但理監事同意維持原議召開席次達門檻，並由理事應曉薇提案罷免吳兩平。

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雖然場面一度火爆，正反方爆發口水衝突，但仍以15張同意票、3張反對票、3張棄權票，通過啟動罷免提案，之後協會還片面宣佈將吳兩平停權解職，改由5人小組暫代理事長職務。

不過29日晚間6點，詢問體育署此事，體育署表示，這次理監事聯席會，已經報請內政部延期，因此體育署認定這次會議無效，因此所謂停權解職也不算數。

同時會議中有兩席理事為遞補，因此遞補者投票無效，變成13張同意票，不過體育署承認罷免提案有效，且票數仍符合35席理事，2分之1出席，3分之1通過的門檻。

體育署解釋罷免提案只要達到門檻，並不一定要在理監事會議上進行，只要達成連署同意門檻，因此會議無效，但提案算數。

此外，跆協是間接選舉，因此罷免提案表決，仍由理監事會決議，罷免提案啟動後，依照人民團體選舉罷免辦法第49條，吳兩平有15天時間答辯，也可放棄答辯，同樣是35席理事，2分之1出席，3分之1同意後有效。

▲吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）