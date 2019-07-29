U12世界盃／蔡韋辰安打發動攻勢　中華3局8比0捷克　

▲U12世界盃少棒，中華隊蔡韋辰。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊29日下午6點半對決捷克之戰，派出「台中防坡堤」前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，首局靠著黃天賜開轟打出氣勢，3局以8比0領先。

中華隊葉弘仁掃出三壘安打，江宗駿保送後企圖盜上二壘，在一、二壘之間閃過夾殺上二壘，跑者趁傳回1分，江庭毅掃出深遠二壘安打帶回1分，黃天賜轟出兩分彈，隨後連兩棒出局，蔡韋辰、吳菖育連續保送上壘，卡里路・曼格格二壘滾地球，跑者在二壘前出局。

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中華隊先發投手郭宸安1局下面對捷克打線，被首棒佩列達敲出安打後，接連飆三振，再以右外野飛球解決第3棒蓋茲，隨後跑者盜壘成功上二壘，但被牽制出局。

中華隊3局上進攻，蔡韋辰、吳菖育連續安打，卡里路・曼格格短打上壘，形成滿壘，蔡韋辰靠捕逸回本壘，葉弘仁敲游擊平飛球，捷克游擊手馬汀接殺後快傳二壘形成雙殺，江宗駿靠暴投上二壘，江庭毅保送上壘，黃天賜敲投手滾地球 ，此局再添2分。

中華隊先發陣容

第1棒 游 葉弘仁

第2棒 中 江宗駿

第3棒 捕 江庭毅

第4棒 三 黃天賜

第5棒 右 余硯誠

第6棒 指 許子承

第7棒 一 蔡韋辰

第8棒 左 吳菖育

第9棒 二 卡里路・曼格格

捷克隊先發陣容

第1棒 三 佩列達（Max Prejda）

第2棒 中 帕魯卡（Pavel Peroutka）

第3棒 投 蓋茲（Michal Gajz）

第4棒 右 艾爾嘉納莫瓦（Kristyna El Ghannamova）

第5棒 一 海德爾（Filip Hedl）

第6棒 二 馬帝亞斯（Takeda Matias）

第7棒 左 何魯希（Nikolas Hluchy）

第8棒 捕 內德維耶（Filip Nedved）

第9棒 游 馬汀（Krystof Martined）