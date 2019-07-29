詹詠然上半年勇奪雙打四冠　力拼美網及進入WTA年終賽

▲東森集團總裁王令麟與詹詠然、詹皓晴姐妹相談甚歡 。（圖／記者徐文彬攝）

記者謝孟儒／台北報導

我國女雙好手詹詠然今年上半年的成績斐然，拿下了杜哈女網賽、法網混雙、伊斯特本賽女雙、溫網混雙的四座冠軍，談到自己近半年來的表現，「希望可以繼續延續上半年，排名還可以再往前，下半年最主要的目標就是可以進入WTA（The WTA Tour Championships）的年終總決賽。」

詹詠然在今年2月杜哈女網賽，和妹妹詹皓晴奪冠、6月在法網混雙決賽，和搭擋和克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)力退對手勇奪二連霸、7月初伊斯特本網球賽再和詹皓晴女雙奪冠、7月中更在溫網混雙和多迪格奪冠，和多迪格在溫網的冠軍，更是兩人合作以來的第3座大滿貫混雙冠軍，也是2018、2019兩次法網奪冠後，首次在溫布頓捧起冠軍盃。

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▼ 詹詠然和搭擋多迪格。（圖／劉雪貞提供，下同）

加上2017年美網和辛吉絲(Martina Hingis)的女雙冠軍，已是詹詠然生涯第4座大滿貫冠軍。詹詠然談起這半年表現，「我們確實今年上半年的成績還不錯，也很希望可以繼續延續，因為上半年我們就打了三種不樣的場地，接下來又再度回到硬地，我覺得也是再一次的挑戰，因為換一次球場，對選手身體和心態上還是有不一樣的挑戰。」

「下半年最主要的目標就是可以進入WTA的年終賽。」詹詠然說，「再來就是美國公開賽，希望能有好的成績，因為這是今年最後一個四大賽了。」而和妹妹搭配女雙以及和多迪格搭配混雙的不同，「搭擋之間除了球技合拍，相處起來個性也要合拍，雙方都是可以很信任，能在臨場發揮得更好。」

▼ 詹詠然、詹皓晴伊斯特本女雙奪冠 。

而談起和妹妹在伊斯特本網球賽奪冠後，詹詠然曾提到分數不是重點，他也再說明，「那一場我們處劣勢、對手也很強勢，我們想要去逆轉局數沒有這麼容易，又是冠亞軍戰壓力都很大，我們就是互相提醒對方，不管現在是比數是幾比幾，我們就是做好我們該做的，要相信對手也是有高低起伏。」

詹詠然說，「因為網球的變數很大，沒有打完最後一分，也不知道誰輸誰贏，也是未來給自己打球的方向和想法。」為了備戰美網，8月1日就要先飛往加拿大打熱身賽，「希望在美網能夠打出好成績。」

▼詹詠然、詹皓晴和東森集團總裁王令麟分享奪冠喜悅 。（圖／記者徐文彬攝）