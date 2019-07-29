U12世界盃／中華戰捷克　郭勇志之子郭宸安掛帥先發

▲U12世界盃，郭勇志（左）來球場探班兒子郭宸安（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊29日下午6點半對決捷克之戰，派出「台中防坡堤」前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，總教練李國強表示，「讓他調整一下，若表現好，複賽還有機會再上，余硯誠、陳昱安都會待命登板。」

中華隊將連擊敗古巴、南非之後，28日踢到鐵板，以4比7不敵日本隊，目前以2勝1敗居A組第二。

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捷克隊是由2013年參加過U12世界盃的教練團再次率隊來台，捷克隊從全國25支球隊選出菁英球員，較大的球隊推薦8至9人，較小的球隊推薦1至2人，然後從去年11月開始，每個月都會集訓，然後再透過對抗賽選出正選名單。目前捷克隊取得2勝1敗。

中華隊先發陣容

第1棒 游 葉弘仁

第2棒 中 江宗駿

第3棒 捕 江庭毅

第4棒 三 黃天賜

第5棒 右 余硯誠

第6棒 指 許子承

第7棒 一 蔡韋辰

第8棒 左 吳菖育

第9棒 二 卡里路・曼格格

捷克隊先發陣容

第1棒 三 佩列達（Max Prejda）

第2棒 中 帕魯卡（Pavel Peroutka）

第3棒 投 蓋茲（Michal Gajz）

第4棒 右 艾爾嘉納莫瓦（Kristyna El Ghannamova）

第5棒 一 海德爾（Filip Hedl）

第6棒 二 馬帝亞斯（Takeda Matias）

第7棒 左 何魯希（Nikolas Hluchy）

第8棒 捕 內德維耶（Filip Nedved）

第9棒 游 馬汀（Krystof Martined）