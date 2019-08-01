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挑戰吧！恰粉 搶抽限量恰恰世紀引退賽門票

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App活動小組／綜合報導

▲挑戰吧!恰粉。（圖／主辦單位提供）

你自認是恰恰彭政閔的鐵粉嗎？只要每天完成簡單問答，就有機會抽中150張世紀限量的【恰恰引退賽門票】還有紀念球、健身手環、小米行動電源、星巴克不銹鋼杯、家樂福禮券、哈根達斯冰淇淋兌換劵...等近200個超狂好禮等著你，參加越多次中獎機率越高，百萬恰粉快點手刀開搶喔！
只要登入ETtoday會員即可開始挑戰答題，活動期間每天可答一次。
◎活動時間：8月1日至9月10日23:59止，共計6週，周周都有中獎機會！共抽出75組，一人中獎兩人同行！

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，8月1日-9月10日只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「挑戰吧！恰粉」活動欄，每日完成問答，周周就有機會抽中【恰恰引退賽門票】，還不快來滑一下！

搶抽規則：

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登入ETtoday會員即可投票，每人每天可參加一次，參加越多次中獎機會越高！

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Lamigo桃猿隊、統一7-ELEVEn獅隊、富邦悍將隊、中信兄弟隊，4強場場精采的火力對決，不容錯過！

⚾⚾⚾⚾中職看ET 「挑戰吧！恰粉」必看活動步驟⚾⚾⚾⚾

►步驟1：下載（並開啟）ETtoday新聞雲 App (點我下載)

▲新聞雲icon。（圖／主辦單位提供）

►步驟2：進入App下方中間「活動專區」點選「挑戰吧！恰粉」答題開搶啦！

=======《中職看ET「挑戰吧！恰粉」》=======

◎活動時間：2019/8/1~2019/9/10
◎抽獎方式：登入ETtoday會員即可投票，每人每天可參加一次，參加越多次中獎機會越高！
◎注意事項：
1.主辦單位將發送得獎通知至得獎者的電話簡訊，得獎者務必於主辦單位發出得獎通知之截止日前，回覆正確聯絡資料，逾期未回覆或因資料錯誤、不實而導致主辦單位所發出之獲獎訊息無法聯絡到得獎者時，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。
2.主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。

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