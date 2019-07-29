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世泳賽／4x100混接破全國　陳志明：與世界水準有差距

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▲▼陳志明。（圖／游泳筆記提供）

▲陳志明。（圖／游泳筆記提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

世錦賽游泳賽程最後一天，中華泳隊終於在這天打破全國紀錄，4x100公尺混合式接力，莊沐倫、陳志明、朱宸平、王郁濂游出3分40秒86，刷新去年亞運的全國紀錄，不過總排名不在前16，中華泳隊今年世錦賽無人能夠晉級。

本屆游泳世錦賽中華隊，陣中有部分選手剛結束世大運就緊接著參加世錦賽，選手之一的陳志明表示，在世大運結束後身體還處於疲憊的狀態，所以剛從拿坡里回台灣時狀況不太好，但休息幾天調整，加上飛往韓國光州的時間比較短，調整後整體狀況其實比世大運好很多，而他也特別感謝趙教練Simon自費到韓國協助他進行調整。

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「因為第一次接中華隊的接力，緊張跟興奮我覺得興奮占大多數，當下游完當然是馬上看計時板，看自己游的怎麼樣阿，然後幫下一棒加油一下，我們看到破全國當下是先跟隊友擊掌，開心是開心，但看到我們跟世界的差距，其實比較多的是要更加努力練習的想法。」陳志明賽後說道。

中華泳隊前幾天的賽程都無法晉級，也沒有突破新紀錄，陳志明也說到：「其實沒多在意那些，我覺得把自己做好就好，應該做的就要去做到。」對於世錦賽結束後下一步的目標，他則是希望在10月的全國分齡賽能突破自己的最佳成績，拉近與世界的距離。

▲▼108年全大運，陳志明。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳志明。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 世泳賽陳志明莊沐倫朱宸平王郁濂
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