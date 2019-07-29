CBA／落選不氣餒　林秉聖：這不是結束而是開始

▲林秉聖(右2)此次CBA選秀未能獲選（圖／CFP）

記者杜奕君／台北報導

2019年CBA選秀，台灣破天荒共6名選手報名參選，其中自文化大學畢業的林秉聖選擇直接投入亞洲籃球最高殿堂選秀，雖然最終6人當中僅林韋翰、吳永盛、楊盛硯中選，但落選的林秉聖強調，「這不是結束而是開始，自己一定會逆流而上，持續努力奮戰。」

林秉聖與楊盛硯，此次在6名報名參加CBA新人選秀的台將中，算是相當獨特的兩名球員，兩人都剛剛自UBA層級畢業，但並未選擇留在台灣籃壇發展，而是率先報名挑戰CBA這個亞洲最高層級聯賽殿堂。

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過去在文化大學就擔任球隊主控兼攻擊箭頭的林秉聖，此次在選前測試會雖然表現優異，無論體測數據或是對抗賽成績都相當亮眼，但最終仍在選秀會上落選，而楊盛硯最終則吊車尾被新疆選上，準備展開嶄新CBA生涯。

對此，林秉聖透露，「這不是結束而是新的開ˇ，別擔心我還沒跌倒，一定會逆流而上。」

林秉聖坦言，「落選雖然難過，但心情沉澱過後已經沒事，準備迎籃球路的下一個挑戰。」接下來林秉聖返台後，有機會報名此次SBL新人選秀，未來是否有機會跟隨哥哥林任鴻投入SBL賽場，成為現役首對「兄弟檔」，也值得後續觀察。

▲林秉聖下一步有機會投入SBL選秀。（圖／資料照）