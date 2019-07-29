運動雲

>

CBA／落選不氣餒　林秉聖：這不是結束而是開始

ETtoday運動雲

▲林書豪與CBA選秀台灣球員合影，吳永盛第8順位上海九事。（圖／CFP）

▲林秉聖(右2)此次CBA選秀未能獲選（圖／CFP）

記者杜奕君／台北報導

2019年CBA選秀，台灣破天荒共6名選手報名參選，其中自文化大學畢業的林秉聖選擇直接投入亞洲籃球最高殿堂選秀，雖然最終6人當中僅林韋翰、吳永盛、楊盛硯中選，但落選的林秉聖強調，「這不是結束而是開始，自己一定會逆流而上，持續努力奮戰。」

林秉聖與楊盛硯，此次在6名報名參加CBA新人選秀的台將中，算是相當獨特的兩名球員，兩人都剛剛自UBA層級畢業，但並未選擇留在台灣籃壇發展，而是率先報名挑戰CBA這個亞洲最高層級聯賽殿堂。

請繼續往下閱讀...

過去在文化大學就擔任球隊主控兼攻擊箭頭的林秉聖，此次在選前測試會雖然表現優異，無論體測數據或是對抗賽成績都相當亮眼，但最終仍在選秀會上落選，而楊盛硯最終則吊車尾被新疆選上，準備展開嶄新CBA生涯。

對此，林秉聖透露，「這不是結束而是新的開ˇ，別擔心我還沒跌倒，一定會逆流而上。」

林秉聖坦言，「落選雖然難過，但心情沉澱過後已經沒事，準備迎籃球路的下一個挑戰。」接下來林秉聖返台後，有機會報名此次SBL新人選秀，未來是否有機會跟隨哥哥林任鴻投入SBL賽場，成為現役首對「兄弟檔」，也值得後續觀察。

▲高師大李家耀、王繁宇，文化林秉聖、余孟耘。（圖／大專體總提供）

▲林秉聖下一步有機會投入SBL選秀。（圖／資料照）

關鍵字： 林秉聖CBA選秀UBA楊盛硯籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

推薦閱讀

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

CBA／台灣最強助攻王登陸　林韋翰加盟青島有跡可循

CBA／「國民姊夫」前進上海　吳永盛首輪第8順位獲選

瓊斯盃／備戰亞洲盃已有大名單　中華女籃8月赴日移訓

熱門新聞

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？

中職／彭政閔929引退賽門票秒殺　宣告2萬人滿場　

讀者回應

﻿

最新新聞

1交流盃新鮮感　施金典盼明年增隊

2U12黃天賜最想對決日本卻吞K哭了

3東京奧運日職停賽　火腿外地流浪

4中華戰捷克　郭勇志之子先發

5搶不到恰恰引退賽 　天母最終戰可望爆滿

熱門新聞

1感動南非投手觸身球向中華小將握手

2帶手機被現　陳禹勳：媽，我在這

3告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

4世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

5陳禹勳明星賽梗　主審：手機送？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366