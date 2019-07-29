暴龍24年鐵粉稱不該退休雷納德球衣　「人們把太多功勞歸給他」

▲暴龍超級鐵粉巴席耶認為不該退休雷納德的球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管雷納德(Kawhi Leonard)在多倫多備受禮遇，連歐尼爾(Shaquille O’Neal)都笑稱他簡直是加拿大的皇帝，但他最終仍選擇返鄉替快艇效力，讓暴龍迷心碎。從1995年起，從未缺席過任何一場暴龍主場比賽的超級鐵粉巴席耶(Nav Bhatia)近日直言，他不贊同退休「可愛」的暴龍2號戰袍。

改披暴龍戰袍還不到一年，雷納德就率隊奪下成軍24年來的首座總冠軍。他在24場季後賽徹底燃燒自己，次輪搶七戰砍進不可思議的二分絕殺；東區決賽G3拖著一條腿鏖戰了52分鐘；面對挑戰3連霸的勇士更是毫無懼色，關鍵時刻總能跳出來主宰戰局，他在季後賽共轟了732分，名列史上第3，成了多倫多的超級英雄。

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不過雷納德贏得生涯第2座FMVP僅3周過後，就宣布攜手聯盟另一位頂尖搖擺人喬治(Paul George)轉戰快艇。暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)更爆料，「可愛」的陣營尤其是他舅舅羅伯特森(Dennis Robertson)，談判時曾提出不合理的要求，內容甚至超越了總裁尤基利(Masai Ujiri)的職權範圍，讓暴龍懷疑「可愛」是否曾考慮過留隊，甚至認為打從一開始他就只想去快艇。

▲雷納德加入暴龍僅1季就離隊。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德的離去刺痛了暴龍迷的心，超級鐵粉巴席耶也相當失望，他近日接受《SportsNet》記者福克斯(Luke Fox)訪問時就直言，就算「可愛」幫助球隊奪得珍貴的隊史首冠，暴龍也不該退休他的2號球衣，「能贏得這座總冠軍不全是因為他，范弗利特(Fred VanVleet)也是原因之一，還有因為小賈索(Marc Gasol)守住了恩比德(Joel Embiid)，羅瑞(Kyle Lowry)也拚盡了全力。」

「能贏得這座冠軍是所有人的努力，而不只是因為雷納德。」巴席耶還說，「大家把太多功勞歸給雷納德，超過了他原本應得的，他只是這支球隊的一部分。對我來說，這應該是每個人的功勞，雷納德、伊巴卡(Serge Ibaka)和羅瑞很關鍵，范弗利特在對勇士的第6戰也扮演重要角色，他砍進了那幾顆三分球。」

「還有上帝也幫助了我們。」巴席耶認為對費城的系列賽，是他這24年來見證過「最強大的助攻」。

▲雷納德(右)離開多倫多讓球迷心碎。（圖／達志影像／美聯社）