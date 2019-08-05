中職看ET 下半季冠軍神預測 搶抽限量簽名商品

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2019中華職棒30周年，240場精彩賽事《ETtoday新聞雲》全程直播不漏接，只要每天投票給你認為最有機會奪下半季冠軍的隊伍，就有機會獲得球員簽名夢幻商品及多項好禮喔！

投票就可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，投越多次中獎機率越高，還不快來滑一下！

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，8/5-9/15只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 下半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

搶抽規則及雙重獎項：

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登入ETtoday會員即可投票，每人每天可投1票，參加投票即可抽「預測參加獎」，預測成功可再抽「預測成功獎」。

第一重【預測參加獎】

限量簽名紀念球衣、限量簽名紀念球、限量簽名紀念帽、健身手環、必勝客100元禮劵、肯德基100元餐券、LINE300點數卡…等!

第二重【預測成功獎】

獨得Switch一組!

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到底Lamigo桃猿隊、統一7-ELEVEn獅隊、富邦悍將隊、中信兄弟隊，4強誰將奪下30周年下半季的冠軍呢？精采火力對決，不容錯過！

8/5~9/15快上《ETtoday新聞雲》App，參加 「中職看ET 下半季冠軍神預測」 活動，搶抽限量球員簽名夢幻商品！

⚾⚾⚾⚾中職看ET 下半季冠軍神預測 必看活動步驟⚾⚾⚾⚾

►步驟：1下載（並開啟）ETtoday新聞雲 App (點我下載)

►步驟2：進入App下方中間「活動專區」點選「中職看ET 上半季冠軍神預測」參加活動，手刀投票搶好禮啦！

=======《中職看ET，下半季冠軍神預測》=======

◎活動時間：2019/8/5~2019/9/15

◎抽獎方式：登入ETtoday會員即可投票，每人每天可投1票，參加投票即可抽「預測參加獎」，預測成功可再抽「預測成功獎」。

◎注意事項：

1.本活動得主將統一於9月份季冠軍出爐後抽出，主辦單位將發送得獎通知至得獎者的電話簡訊或E-mail，得獎者務必於主辦單位發出得獎通知之截止日前，回覆正確聯絡資料，逾期未回覆或因資料錯誤、不實而導致主辦單位所發出之獲獎訊息無法聯絡到得獎者時，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。

2.贈品以實物為準，款式隨機出貨，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。