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戴資穎讓出球后不打泰國站　遭山口茜、奧原希望夾擊專心世錦

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▲戴資穎粉專發文。（圖／翻攝戴資穎粉專）

▲戴資穎專心準備世錦賽。（圖／翻攝戴資穎粉專

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）公布最新一周的世界排名，戴資穎長達137周的球后寶座退位，由剛拿下日本公開賽冠軍的日本山口茜重返，戴資穎排在世界第二，雙方積分差距3505分。戴資穎將不參加本周開打的超級500賽泰國公開賽，力拼重返寶座，要等到8月19日的世錦賽。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，讓山口茜最後擊敗印度辛度奪冠積分大進補，雙方只有495分差距，將再度上演球后保衛戰，接著在日本公開賽至少要進入四強才會增加積分，卻在8強賽以1比2爆冷不敵加拿大李文珊，山口茜晉級四強確定超過戴資穎。

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▼日本公開賽女單冠軍山口茜、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽 女單冠軍山口茜、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）

最終山口茜奪下日本公開賽冠軍，也是繼印尼公開賽的連兩冠，本周積分往上衝至96130分，超越戴資穎的92625分，在日本公開賽連兩年亞軍的日本奧原希望以88836分在第三位，和戴資穎的差距為3789分。戴資穎不氣餒，在臉書粉專寫道，「相信一切都是最好的安排，朝自己要的方向持續努力。」

戴資穎不參加泰國公開賽，山口茜、奧原希望則是都有參賽，分別列為第二和第三種子，如果山口茜、奧原希望連續追擊奪冠，山口茜將有機會拉開分差、或是奧原希望則是很有可能衝上第二位。不過戴資穎仍專心按照自己的步調，力拼世錦賽佳績。戴資穎過去從未在世錦賽進入四強，去年敗給大陸何冰嬌8強止步。

男單部分，在日本公開賽二連霸的球王桃田賢斗穩坐第一，拿下印尼公開賽冠軍的男單一哥周天成，在日本公開賽無緣8強，仍維持在第三位，本周參賽泰國公開賽，首輪又再遇上南韓李東根。男雙王齊麟／李洋小幅上升至第12、廖敏竣／蘇敬恒降至14、盧敬堯／楊博涵下滑至21位，同時也有打泰國站。

▼ 周天成奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

關鍵字： 戴資穎世界球后山口茜奧原希望
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