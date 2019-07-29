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F1賽車空運來台！　Red Bull車隊3月台北街頭狂飆

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▲台灣賽車史上首例！2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN明年3月來台。（圖／大漢行銷提供）

▲台灣賽車史上首例！2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN明年3月來台。（圖／大漢行銷提供）

體育中心／綜合報導

台灣賽車史將寫下全新歷史，RED BULL與中華民國文化休閒運動協會預計在明年３月從海外空運F1（一級方程式錦標賽）賽車來台，在台北街頭進行史無前例的「2020 RED BULL RACINGF1 SHOWRUN」。

過去RED BULL RACING F1 SHOWRUN曾行駛世界各地，即便當地沒有賽車場提供F1作為比賽用賽道，ASTON MARTIN RED BULL RACING仍前進全球城市，透過REDBULL F1 SHOWRUN形式，將F1這項風靡全球的極限運動賽事，帶到全球廣大賽車迷的面前，把賽車精神傳遞到全世界。

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過往民眾都只能藉由電視欣賞F1賽車，ASTON MARTIN RED BULL RACING將把F1獨有的魅力帶來寶島，創下台灣史上首例！眾多的賽車迷終於能在自己家鄉，親眼見證時速飆破300公里的震撼時刻。

在F1今年共21站賽事裡，其中5站選在亞洲如中國、巴林、日本、新加坡以及阿拉伯聯合大公國等地舉行，雖然台灣現今還沒能引進F1賽事，但在泰國、越南等未辦過F1比賽的國家，都曾一睹RED BULL RACING F1 SHOWRUN的身影。對台灣許多嚮往F1的車迷來說，由RED BULL與中華民國文化休閒運動協會明年所帶來的RED BULL RACING F1 SHOWRUN，將會在台灣賽車史上增添一筆成就。

F!可說是全世界最具代表性的賽車錦標賽，每個車隊從車子、維修團隊以及車手，都是經過千錘百鍊而成，除了場上飆風競速，車子進站的維修速度，更是車手爭取名次的關鍵因素，於今年7月F1英國大獎賽，ASTON MARTIN RED BULL RACING車隊更打破世界紀錄，創下維修站以1.91秒換胎的最快成績。明年舉辦的RED BULL RACING F1 SHOWRUN，除可親眼目睹F1賽車手展現高超賽車技巧外，更有機會看到團隊展現完美的默契表現。

史無前例的RED BULL RACING F1 SHOWRUN預計於明年３月隆重登場台北市街頭，帶給台灣民眾近距離感官刺激，RED BULL與中華民國文化休閒運動協會將空運ASTON MARTIN REDBULL RACING賽車來台，透過F1賽車手一流的技術，搭配維修團隊完美無缺的默契，打造獨一無二的極限速度盛會，為台灣賽車史邁進重要一步。

RED BULL世界一級方程式賽車車隊：ASTON MARTIN RED BULLRACING，持續於賽道上締造空前且豐碩的成果，於2019年起改用HONDA動力單元，期待創下更多輝煌戰績；新賽季的車手由荷蘭籍車手 MAX VERSTAPPEN，搭檔從二軍TORO ROSSO車隊擢升的法國籍車手PIERRE GASLY，為邁入關鍵新紀元的ASTON MARTIN RED BULL RACING車隊爭取最高榮耀。

▲台灣賽車史上首例！2020 RED BULL RACING F1 SHOWRUN明年3月來台。（圖／大漢行銷提供）

關鍵字： Red BullF1
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