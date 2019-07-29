世泳賽／追塞爾、斯約史卓姆獲最佳泳將　兩人一同連霸

▲追塞爾（Caeleb Dressel），斯約史卓姆（Sarah Sjostrom）獲選最佳泳將。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019 FINA光州世錦賽游泳賽事28日落幕，打破100公尺蝶式世界紀錄的美國22歲泳將追塞爾（Caeleb Dressel），與瑞典泳后斯約史卓姆（Sarah Sjostrom）獲選為最佳泳將，延續2017年布達佩斯世錦賽兩人一同完成連霸。

追塞爾上屆布達佩斯世錦賽狂掃7金，今年也拿下6金2銀，4個人項目50、100蝶與50、100自都摘下金牌，100公尺自由式準決賽更是以49秒50改寫菲爾普斯（Michael Phelps），2009年羅馬世錦賽穿著「鯊魚裝」締造的49秒82世界紀錄。

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斯約史卓姆則是拿下50蝶金牌，50自、100蝶銀牌，以及100、200自銅牌，這5面獎牌讓她追平富蘭克林（Missy Franklin）的歷史世錦賽最多獎牌紀錄，同時也追平菲爾普斯單一世錦賽最多個人項目獎牌紀錄。

儘管美國17歲少女史密斯（Regan Smith）一連打破100、200公尺仰式世界紀錄，是本屆唯一破個人項目世界紀錄的女泳將，可惜在最佳泳將競爭方面還是輸給斯約史卓姆。