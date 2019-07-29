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獨行俠寫手指林書豪總是遭忽視　「他比很多有約球員出色」

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲獨行俠寫手拉斯特認為林書豪總是被忽視。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

林書豪在返台分享會上自曝感到被NBA拋棄，引起正反不一的評論，這個話題也在外媒上發酵。以球迷觀點為主的運動網站《FanSided》旗下的獨行俠寫手拉斯特(Kohl Rast)，29日撰文表示達拉斯或許可以考慮「豪小子」，他也直言這位台裔控衛常常遭到忽視，「他甚至比目前很多已有合約在身的球員優秀」。

《FanSided》旗下網站《The Smoking Cuban》寫手拉斯特29日發表了一篇以「獨行俠是否該給林書豪一次機會？」為題的文章，他認為達拉斯選林書豪當名單上的第15人，不會是一個壞的決定，「他有能力能接管比賽，做出聰明的選擇，也可以勝任當獨行俠陣中年輕小將的導師。」

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拉斯特相信林書豪仍會被某些NBA球隊列入考慮，「他甚至比目前很多已有合約在身的球員優秀，他的NBA生涯始終遭到忽視。如果這就是他生涯的最終章，我會說他有一個非常成功的生涯，沒有任何需要感到羞愧的地方。」

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪覺得自己遭到NBA拋棄。（圖／GOOD TV提供）

林書豪9年生涯繳出場均11.6分、4.3助攻，雖然下個月就要滿31歲，還曾在2017年遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，差點危及職業生涯，但拉斯特認為「豪小子」仍舊處於巔峰期，而現在獨行俠只需要開一張老將底薪合約就能網羅他。

拉斯特坦承，或許獨行俠還有更好的選項，例如3屆年度最佳第六人克勞佛(Jamal Crawford)、將迎來生涯最終季的「老飛人」卡特(Vince Carte)或前第一中鋒霍華德(Dwight Howard)。不過除了表明不願到強隊「坐等冠軍」的卡特之外，其他兩位生涯都未嘗過總冠軍的滋味，可能會選擇具備爭冠實力的隊伍，而不會考慮獨行俠。

在拉斯特看來，林書豪的「油箱」裡還有很多油，他依舊能在場上做出貢獻；《紐約時報》知名記者史坦(Marc Stein)也表示，林書豪是目前還未簽約的控衛當中最出色的一位，不過各隊陣容都已幾乎底定之下，或許得等到開季，屆時若有球隊的控衛出現傷病，他才能得到頂替的機會。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪誓言要當一個永不放棄的楷模。（圖／GOOD TV提供）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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