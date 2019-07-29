運動雲

>

中職／彭政閔引退賽連2天滿場破紀錄　例行賽首次洲際滿場

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒明星賽,賽後向彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒明星賽彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔今年9月29日在台中洲際棒球賽球員生涯引退賽，9月28日及9月29日連2天都是滿場，這是中職例行賽第一次在洲際棒球場2萬人滿場，也是第一次連2天例行賽洲際球場滿場。

從中職開始在洲際棒球場舉行例行賽，從未有過在洲際球場2萬人，更不用說是連2天、連2場例行賽滿場，彭政閔引退賽已經刷新紀錄。

請繼續往下閱讀...

中職例行賽第一次在洲際球場舉行是2010年5月21日，桃猿主場戰統一獅有8175人，例行賽在洲際棒球場最多人數是2016年6月10日義大犀牛對中信兄弟的19483人。

如果把總冠軍賽算進去，彭政閔引退賽是中職第2次在洲際球場連2天、連2場滿場，2016年總冠軍賽第1戰10月22日義大對兄弟2萬人滿場、2戰10月23日也是2萬人，這是中職第一次在洲際球場連2天、連2場滿場，該年總冠軍賽第6戰義大對兄弟10月29日又再度滿場。

中職首次在洲際棒球場滿場是2009年總冠軍賽10月21日第4戰，有2萬人滿場。在2010年總冠軍賽第1戰兄弟興農，10月16日也是2萬人。

台中洲際棒球賽在2005年動工興建，2006年洲際盃棒球場完工啟用，第一場比賽是2006年11月01日，洲際盃棒球賽熱身賽中華隊對戰La New熊，正式比賽是該年11月9日洲際盃韓國戰菲律賓，再來是中華對義大利。

本來只有內野座位，之後增建外野在2008年3月完土，變成2萬人球場，中職首此在洲際球場比賽是2008年明星賽有14066人進場。2008年總冠軍賽第3戰在洲際球場是18302。

關鍵字： 中華職棒彭政閔引退賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

熱門新聞

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職／味全龍再補5新人　首輪徐若熙還在談

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔引退賽連2天滿場　打破洲際紀錄

2C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

3林書豪沒人要遭歧視？陳金鋒也遇過

4道恩斯提台打強　班華德：有自信

5殘酷現實！柏金斯稱NBA拋棄林書豪

熱門新聞

1感動南非投手觸身球向中華小將握手

2帶手機被現　陳禹勳：媽，我在這

3世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

4陳禹勳明星賽梗　主審：手機送？

5告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366