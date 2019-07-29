中職／彭政閔引退賽連2天滿場破紀錄　例行賽首次洲際滿場

▲▼中華職棒明星賽彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔今年9月29日在台中洲際棒球賽球員生涯引退賽，9月28日及9月29日連2天都是滿場，這是中職例行賽第一次在洲際棒球場2萬人滿場，也是第一次連2天例行賽洲際球場滿場。

從中職開始在洲際棒球場舉行例行賽，從未有過在洲際球場2萬人，更不用說是連2天、連2場例行賽滿場，彭政閔引退賽已經刷新紀錄。

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中職例行賽第一次在洲際球場舉行是2010年5月21日，桃猿主場戰統一獅有8175人，例行賽在洲際棒球場最多人數是2016年6月10日義大犀牛對中信兄弟的19483人。

如果把總冠軍賽算進去，彭政閔引退賽是中職第2次在洲際球場連2天、連2場滿場，2016年總冠軍賽第1戰10月22日義大對兄弟2萬人滿場、2戰10月23日也是2萬人，這是中職第一次在洲際球場連2天、連2場滿場，該年總冠軍賽第6戰義大對兄弟10月29日又再度滿場。

中職首次在洲際棒球場滿場是2009年總冠軍賽10月21日第4戰，有2萬人滿場。在2010年總冠軍賽第1戰兄弟興農，10月16日也是2萬人。

台中洲際棒球賽在2005年動工興建，2006年洲際盃棒球場完工啟用，第一場比賽是2006年11月01日，洲際盃棒球賽熱身賽中華隊對戰La New熊，正式比賽是該年11月9日洲際盃韓國戰菲律賓，再來是中華對義大利。

本來只有內野座位，之後增建外野在2008年3月完土，變成2萬人球場，中職首此在洲際球場比賽是2008年明星賽有14066人進場。2008年總冠軍賽第3戰在洲際球場是18302。