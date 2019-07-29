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C羅整場沒上卻曬訓練照　南韓媒體狂轟：一句道歉很難嗎？

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▲▼ 尤文圖斯對K聯賽C羅沒上場3比3踢平 。（圖／CFP）

▲尤文圖斯對K聯賽比賽，C羅完全沒上場 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力意甲尤文圖斯的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），26日晚間在南韓世界盃體育場，和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽，最終雙方3比3握手言和。不過C羅作為替補球員，整場比賽都沒有上場，也遭到南韓主辦方、媒體以及輿論的砲轟。

C羅睽違12年之後再度造訪南韓，票一開賣最貴的40萬韓幣（約新台幣1萬元）的座位，15分鐘就被掃光，主辦方原先說合約中表明C羅將會上場45分鐘以上，只不過C羅不但沒有先發，整場比賽都沒有上場，坐在替補席上也沒有想要動身的意思。

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▼ 南韓球迷期待落空。（圖／CFP）

▲▼ 尤文圖斯對K聯賽C羅沒上場3比3踢平 。（圖／CFP）

比賽結束後引發南韓主辦方的砲轟，認為尤文圖斯沒有按照合約讓C羅上場45分鐘以上，比賽的日期也是尤文圖斯決定，在下半場10分鐘時也詢問過尤文圖斯，不過當時教練和管理都知道合約規定，但只說C羅不想要上場。事後尤文方面又說，「C羅肌肉方面有些狀況，所以不能上場。」卻將C羅列在大名單內。

加上在尤文圖斯回國之後，C羅卻在自己IG限時貼出訓練照片，也遭到南韓網友們砲轟，「肌肉問題24小時內就康復了嗎？」南韓多家媒體更是砲轟，全場65000名球迷都等著看C羅上場，並認為尤文圖斯故意縮短在南韓的行程，而在中國多待甚至參與公開活動，卻取消了南韓球迷簽名會。

韓媒《sportalkorea》更直指，「C羅給句道歉那麼難嗎嗎？如果C羅能在記者會或是社群網站上說一句抱歉，也許能夠多少平息南韓球迷的怒氣，C羅沒有在南韓留下良心。」南韓網友更是灌爆C羅的IG。

▼ C羅IG遭到南韓網友洗版 。（圖／翻攝自C羅IG）

▲▼ C羅在南韓友誼賽沒上場，遭到南韓網友洗版 。（圖／翻攝自C羅IG）

關鍵字： C羅尤文圖斯南韓K聯賽
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