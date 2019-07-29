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中職／道恩斯提醒台灣打者強　班華德：控球有自信

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▲富邦悍將洋將班華德。（圖／記者陳立勳攝）
▲富邦悍將洋將班華德。（圖／記者陳立勳攝）  

記者陳立勳／斗六報導

富邦悍將新洋投班華德（Travis Banwart）29日隨隊參加交流盃，班華德表示，有跟前Lamigo桃猿洋投道恩斯（Darin Downs）聊，知道台灣打者蠻強。

身高190公分、體重99公斤，班華德小聯盟9年生涯戰績61勝47敗，防禦率4.18，最高層級到3A，2014至2016年期間先後效力過韓職SK飛龍隊、KT巫師，3季累積50場先發，戰績20勝17敗，防禦率4.92，近2年效力美國獨立聯盟，今年開季效力墨西哥聯盟，拿下5勝2敗，防禦率7.15，轉往美國獨立聯盟長島鴨隊，先發6場總共37.2局，失9分、8責失，防禦率1.91，背號選定30號。

18日來到台灣，班華德表示，這幾天有進牛棚練投，也有實戰牛棚，先習慣台灣的天氣與場地，複習一下球隊的戰術與配合，當初在獨立聯盟遇到好幾位曾在台灣打球的朋友，知道台灣球迷很熱情，包括道恩斯（Darin Downs）、索沙（Henry Sosa）、赫猛（Casey Harman）、亞力克（Alec Asher），有跟他們聯絡，瞭解一下中職的狀況，先前聽過索沙今年在富邦有很好的成績。

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班華德表示，有跟道恩斯聊到台灣的事情，像是文化上的差異，希望可以盡快融入聯盟，知道台灣打者蠻強，直球要強勢一點，盡量不要保送，尤其是第一個打者不能保送，因為後面就會短打，接著又遇到中心打者，就會比較麻煩。

這幾天有看幾場一軍比賽，班華德表示，台灣的球場蠻類似韓職，跟他想像差不多，每個國家球風都不太一樣，需要短時間內做調適，目前設定本周三會在交流盃登板，就看教練安排何時上一軍，調整不成問題，雖然天氣比較炎熱，身體應該沒有問題，今年個人最快球速94英哩，自己對於控球蠻有自信，變化球都可以控制進好球帶。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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