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中職／彭政閔引退賽兩戰都宣告售完　洲際連2場滿場

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▲▼中華職棒明星賽,賽後向彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒明星賽彭政閔致敬儀式。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟彭政閔9月29日球員生涯引退賽門票，今天（29日）中午12點30分全面開放售票，大批球迷搶進網站搶票，9月29日門票在10分鐘左右全部售完，9月28日門票也在下午1點25分左右完售，9月28日、29日2場引退賽都是2萬人滿場。

彭政閔9月29日引退賽門票，7月24日開放季票球迷購買，25日是猛象會員及艾樂粉會員優先購票，網路上出現內野只剩3千多張門票，26日是親子會員與聯名卡優先購票。

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經過3天的季票、會員優先購票，9月29日與9月28日的內野熱區及下層門票都已售完，還是內野上層及外野票還可以購買。

2天引退賽門票在今天（29日）中午12點30分全面開放購票，由於球迷湧入售票網搶票，網站卡卡不容易進去，進去之後出現內野上層即將售完，約10分鐘左右，出現9月29日引退賽門票已售完。

▲彭政閔9月29日門票完售。（圖／翻攝自中信兄弟售票網）

▲彭政閔9月29日門票完售。（圖／翻攝自中信兄弟售票網）

引退賽前一天9月28日門票，到12點50分左右，外野票幾乎完售，還有零星內野下層偏外野、內野上層門票可供選票，到了下午1點25分左右出現「已售完」，2場引退賽在1小時內完售。

9月28日、9月29日引退賽在台中洲際棒球場舉行，洲際棒球場滿場2萬人，彭政閔一度擔心無法滿場，今天球迷有熱情告訴他不用擔心，2天的比賽都已經滿場。

2天引退賽門票採取紀念票形式，紀念票將在9月2日之後以掛號郵寄方式陸續寄送，因此目前都還未拿到門票。

彭政閔在今年開季初宣布打完今年球季球員生涯引退，下半季開始引退賽系列巡迴，7月17日是高雄澄清湖球場主場最後告別戰，7月27日、28日打完球員生涯最後2場職棒明星賽。

接下來有8月6日生日出賽，還有8月13日及14日花蓮、9月15日台南、9月18日新莊及9月22日桃園，最後是9月25日到29日是洲際球場引退周，9月29日最後引退賽。

▲彭政閔9月28日門票售完。（圖／翻攝自中信兄弟售票網）

▲彭政閔9月28日門票完售。（圖／翻攝自中信兄弟售票網）

關鍵字： 中華職棒彭政閔引退賽
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